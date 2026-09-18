SAÚDE

Atendimento psicológico gratuito ganha reforço de 50 estagiários e amplia serviço em Salvador

Projeto Curare atende aos sábados na Lagoa dos Pássaros, no Stiep, sem necessidade de agendamento

Mariana Rios

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 22:41

Atendimento psicológico gratuito em Salvador: Projeto Curare, iniciativa da Guarda Civil Municipal, funciona aos sábados na Lagoa dos Pássaros, no Stiep Crédito: Divulgação/Ascom GCM

Serviço gratuito de atendimento psicológico que funciona em um espaço público de Salvador, o Projeto Curare, da Guarda Civil Municipal (GCM), vai ampliar sua capacidade com o reforço de 50 novos estagiários de Psicologia. A intenção é passar de 60 para 75 atendimentos por sábado na Lagoa dos Pássaros, no Stiep.

O serviço é aberto à população, sem necessidade de agendamento, e prioriza pessoas em situação de vulnerabilidade social que não têm condições financeiras de pagar por atendimento particular.

O atendimento acontece das 8h às 12h, por ordem de chegada. Antes de iniciar o acompanhamento, a pessoa passa por uma triagem para avaliar o caso e definir a forma de atendimento.

Os estudantes de Psicologia podem acompanhar os pacientes por até 16 sessões, sempre sob supervisão dos coordenadores dos cursos e de um psicólogo da Guarda Civil Municipal.

O que diz a psicologia? 1 de 15

Segundo o coordenador de Ações de Prevenção à Violência da GCM, James Azevedo, o aumento da equipe foi possível por meio da ampliação das parcerias com instituições de ensino superior.

“O aumento da quantidade de estagiários ocorreu a partir das parcerias que firmamos com as faculdades de Psicologia. Ampliamos o número da equipe para que esses alunos fossem preparados para atuar em várias etapas da nossa atividade”, explica.

Os estudantes são distribuídos entre diferentes funções, que incluem observação, atividades administrativas e atendimento ao público, de acordo com o estágio de formação de cada um.

Além de ampliar o acesso da população ao atendimento psicológico, o projeto também funciona como espaço de formação prática para os estudantes. A atuação aos sábados, segundo a GCM, também permite a participação de alunos que não conseguem cumprir estágio durante a semana.

“O Projeto Curare dá a oportunidade ao estudante de Psicologia de vivenciar tanto a fase de organização do espaço quanto o atendimento. É uma prática importante para a formação deles, e quem ganha de fato é a população”, afirma James.

Quem pode procurar o serviço?

O Projeto Curare é aberto ao público, mas dá prioridade a pessoas em situação de vulnerabilidade social e sem condições financeiras de pagar por atendimento psicológico particular.

Para buscar o serviço, não é necessário fazer agendamento. Basta comparecer aos sábados, das 8h às 12h, à Lagoa dos Pássaros, no Stiep, e aguardar o atendimento por ordem de chegada.

Além da Psicologia, a iniciativa reúne profissionais voluntários de áreas como Assistência Social, Psicopedagogia, Filosofia e Psicanálise.

Criado em 2021, o Projeto Curare integra as ações da Coordenadoria de Ações de Prevenção à Violência (CPREV), da Guarda Civil Municipal de Salvador. Em 2025, quase 2 mil pessoas foram atendidas pela iniciativa.