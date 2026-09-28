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Ato de campanha do Missão acaba em pancadaria com bolsonaristas e prisões em Salvador

Confusão aconteceu durante ato do Missão em frente à Reitoria da Ufba

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 08:06

Briga aconteceu na frente da Reitoria da Ufba
Briga aconteceu na frente da Reitoria da Ufba Crédito: Reprodução

Uma disputa política entre apoiadores de Flávio Bolsonaro e integrantes ligados ao partido Missão, de Renan Santos, terminou em agressões físicas neste domingo (27), em frente à Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro do Canela, em Salvador.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da confusão, com socos, empurrões e pessoas tentando conter os envolvidos. O confronto ocorreu durante um ato de campanha do Missão. As imagens, porém, não registram toda a sequência que antecedeu a pancadaria.

Briga aconteceu na frente da Reitoria da Ufba

Briga aconteceu na frente da Reitoria da Ufba por Reprodução
Briga aconteceu na frente da Reitoria da Ufba por Reprodução
Briga aconteceu na frente da Reitoria da Ufba por Reprodução
Briga aconteceu na frente da Reitoria da Ufba por Reprodução
Briga aconteceu na frente da Reitoria da Ufba por Reprodução
Briga aconteceu na frente da Reitoria da Ufba por Reprodução
Briga aconteceu na frente da Reitoria da Ufba por Reprodução
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Briga aconteceu na frente da Reitoria da Ufba por Reprodução

Segundo informações iniciais, integrantes dos dois grupos já vinham trocando provocações antes do início da briga. A Polícia Militar da Bahia informou que equipes do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionadas durante a tarde para atender a uma ocorrência de desentendimento motivado por questões políticas entre duas pessoas em uma instituição de ensino superior no Canela.

Ainda de acordo com a PM, os policiais confirmaram a situação ao chegar ao local, fizeram a intervenção e encaminharam os envolvidos para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. Os envolvidos foram ouvidos pelas autoridades e, segundo as informações iniciais, liberados posteriormente. 

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Tags:

Salvador Briga Bolsonaristas Missão

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