Ato de campanha do Missão acaba em pancadaria com bolsonaristas e prisões em Salvador

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Wendel de Novais
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 08:06
Uma disputa política entre apoiadores de Flávio Bolsonaro e integrantes ligados ao partido Missão, de Renan Santos, terminou em agressões físicas neste domingo (27), em frente à Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro do Canela, em Salvador.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da confusão, com socos, empurrões e pessoas tentando conter os envolvidos. O confronto ocorreu durante um ato de campanha do Missão. As imagens, porém, não registram toda a sequência que antecedeu a pancadaria.
Briga aconteceu na frente da Reitoria da Ufba
Segundo informações iniciais, integrantes dos dois grupos já vinham trocando provocações antes do início da briga. A Polícia Militar da Bahia informou que equipes do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionadas durante a tarde para atender a uma ocorrência de desentendimento motivado por questões políticas entre duas pessoas em uma instituição de ensino superior no Canela.
Ainda de acordo com a PM, os policiais confirmaram a situação ao chegar ao local, fizeram a intervenção e encaminharam os envolvidos para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. Os envolvidos foram ouvidos pelas autoridades e, segundo as informações iniciais, liberados posteriormente.