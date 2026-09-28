BRIGA

Ato de campanha do Missão acaba em pancadaria com bolsonaristas e prisões em Salvador

Confusão aconteceu durante ato do Missão em frente à Reitoria da Ufba

Wendel de Novais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 08:06

Briga aconteceu na frente da Reitoria da Ufba Crédito: Reprodução

Uma disputa política entre apoiadores de Flávio Bolsonaro e integrantes ligados ao partido Missão, de Renan Santos, terminou em agressões físicas neste domingo (27), em frente à Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro do Canela, em Salvador.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da confusão, com socos, empurrões e pessoas tentando conter os envolvidos. O confronto ocorreu durante um ato de campanha do Missão. As imagens, porém, não registram toda a sequência que antecedeu a pancadaria.

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Segundo informações iniciais, integrantes dos dois grupos já vinham trocando provocações antes do início da briga. A Polícia Militar da Bahia informou que equipes do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionadas durante a tarde para atender a uma ocorrência de desentendimento motivado por questões políticas entre duas pessoas em uma instituição de ensino superior no Canela.