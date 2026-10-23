Autor australiano lança livro sobre meditação em evento gratuito em Salvador

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Carol Neves
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 12:41
O escritor australiano Ken O’Donnell estará em Salvador no dia 4 de novembro para apresentar o livro “A Revolução da Meditação”. Com participação gratuita, o lançamento na capital baiana acontece às 19h, no auditório do Mundo Plaza, na Avenida Tancredo Neves, 620. A programação inclui uma palestra com o autor e, na sequência, sessão de autógrafos.
Publicado em julho, o livro reúne conceitos, exercícios e reflexões em um programa de 21 dias. A proposta é discutir como lidar com o excesso de estímulos e as distrações do cotidiano, com práticas voltadas ao foco e ao equilíbrio emocional.
Na obra, O’Donnell trabalha o conceito de autossoberania, que define como a capacidade de conduzir conscientemente pensamentos, emoções e decisões. O autor também aborda diferentes tradições meditativas, entre elas mindfulness, zen e práticas com mantras, tendo o Raja Yoga como base de sua proposta.
“Vivemos uma época de excesso de estímulos e escassez de presença. Este livro é um convite para que cada pessoa descubra que a clareza e a felicidade não dependem das circunstâncias externas, mas podem ser cultivadas de dentro para fora”, afirma o escritor.
Professor de meditação desde 1975, O’Donnell também atua como consultor e instrutor na área de desenvolvimento organizacional. Formado em Ciências Aplicadas pela Universidade de New South Wales, na Austrália, mudou-se para o Brasil em 1979, onde estabeleceu a organização Brahma Kumaris. Atualmente, exerce funções de coordenação e direção da instituição na América Latina.
Autor de 20 livros sobre liderança e desenvolvimento pessoal e organizacional, ele levará ao encontro discussões sobre sua trajetória e temas como qualidade de vida, liderança e desenvolvimento humano.