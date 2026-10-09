Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Avenida Contorno terá pista interditada neste sábado (10) para obra de drenagem

Intervenção ocorre a partir das 7h, nas proximidades da Prainha

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 20:43

Avenida Contorno
Avenida Contorno Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

O trânsito na Avenida Contorno, no bairro do Comércio, em Salvador, sofrerá alterações a partir das 7h deste sábado (10), devido às obras de implantação de uma rede de drenagem na região. A intervenção faz parte dos serviços de requalificação da via, realizados pela Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop).

Durante os trabalhos, que ocorrerão nas proximidades da Prainha, a pista no sentido Comércio será interditada. Com isso, os veículos passarão a circular nos dois sentidos pela pista que segue em direção ao Campo Grande.

A previsão é que o trânsito seja normalizado ainda no sábado, após a conclusão dos serviços. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização no trecho.

Mais recentes

Imagem - Tabata Amaral diz que mãe 'está acordando' após grave acidente e cirurgia: 'Milagre'

Tabata Amaral diz que mãe 'está acordando' após grave acidente e cirurgia: 'Milagre'
Imagem - Dia das Crianças: veja sugestões de presentes a partir de R$ 19 em shoppings de Salvador

Dia das Crianças: veja sugestões de presentes a partir de R$ 19 em shoppings de Salvador
Imagem - Homem é preso por ameaçar divulgar fotos íntimas da ex-companheira para reatar relação na Bahia

Homem é preso por ameaçar divulgar fotos íntimas da ex-companheira para reatar relação na Bahia