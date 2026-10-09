Avenida Contorno terá pista interditada neste sábado (10) para obra de drenagem

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Elaine Sanoli
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 20:43
O trânsito na Avenida Contorno, no bairro do Comércio, em Salvador, sofrerá alterações a partir das 7h deste sábado (10), devido às obras de implantação de uma rede de drenagem na região. A intervenção faz parte dos serviços de requalificação da via, realizados pela Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop).
Durante os trabalhos, que ocorrerão nas proximidades da Prainha, a pista no sentido Comércio será interditada. Com isso, os veículos passarão a circular nos dois sentidos pela pista que segue em direção ao Campo Grande.
A previsão é que o trânsito seja normalizado ainda no sábado, após a conclusão dos serviços. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) orienta os motoristas a redobrarem a atenção à sinalização no trecho.