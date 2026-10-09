TRÂNSITO

Avenida Contorno terá pista interditada neste sábado (10) para obra de drenagem

Intervenção ocorre a partir das 7h, nas proximidades da Prainha

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 20:43

Avenida Contorno Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

O trânsito na Avenida Contorno, no bairro do Comércio, em Salvador, sofrerá alterações a partir das 7h deste sábado (10), devido às obras de implantação de uma rede de drenagem na região. A intervenção faz parte dos serviços de requalificação da via, realizados pela Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop).

Durante os trabalhos, que ocorrerão nas proximidades da Prainha, a pista no sentido Comércio será interditada. Com isso, os veículos passarão a circular nos dois sentidos pela pista que segue em direção ao Campo Grande.