TURISMO

Azul terá 262 voos extras entre Salvador e outras cidades no verão

Companhia programou 2,5 mil operações adicionais no Brasil entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027; capital baiana está entre os destinos mais beneficiados



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 12:24

Avião da Azul Crédito: Divulgação

Salvador terá um reforço na oferta de voos da Azul durante a alta temporada de verão. A companhia programou 262 voos extras, considerando os dois sentidos, em rotas que ligam a capital baiana a outros destinos entre 5 de dezembro de 2026 e 14 de fevereiro de 2027.

A ampliação faz parte de uma operação especial da Azul, que terá cerca de 2,5 mil voos adicionais e 370 mil assentos extras em todo o país no período. A estratégia é aumentar a oferta principalmente em rotas para destinos de lazer.

Azul reforça voos para a Bahia no verão; veja as rotas 1 de 6

O trecho entre Viracopos, em Campinas (SP), e Salvador será o principal destaque da operação, com 152 voos extras, considerando chegadas e partidas. A rota entre Congonhas (SP) e Salvador também terá aumento, com 110 operações adicionais no período.

Com isso, Salvador aparece entre as cidades nordestinas que terão maior reforço na malha da companhia. Ao todo, o Nordeste concentrará cerca de 1,15 mil voos extras, o equivalente a 46,7% de toda a operação adicional planejada pela Azul para a temporada.

O levantamento da companhia mostra que oito das dez principais ligações da operação especial estão relacionadas a destinos nordestinos. Maceió será a cidade com maior número de voos adicionais, com 349 em cada sentido a partir de 13 localidades, totalizando 698 operações entre pousos e decolagens.

Além de Salvador e Maceió, a programação inclui reforços para destinos como Porto Seguro e Ilhéus, na Bahia; Fortaleza, no Ceará; e Natal, no Rio Grande do Norte. Na rota Porto Seguro-Congonhas, serão 90 voos; e Congonhas-Ilhéus, também com 90 operações no período, considerando ambos os sentidos.