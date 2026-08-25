Azul terá 262 voos extras entre Salvador e outras cidades no verão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Mariana Rios
Estadão
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 12:24
Salvador terá um reforço na oferta de voos da Azul durante a alta temporada de verão. A companhia programou 262 voos extras, considerando os dois sentidos, em rotas que ligam a capital baiana a outros destinos entre 5 de dezembro de 2026 e 14 de fevereiro de 2027.
A ampliação faz parte de uma operação especial da Azul, que terá cerca de 2,5 mil voos adicionais e 370 mil assentos extras em todo o país no período. A estratégia é aumentar a oferta principalmente em rotas para destinos de lazer.
Azul reforça voos para a Bahia no verão; veja as rotas
O trecho entre Viracopos, em Campinas (SP), e Salvador será o principal destaque da operação, com 152 voos extras, considerando chegadas e partidas. A rota entre Congonhas (SP) e Salvador também terá aumento, com 110 operações adicionais no período.
Com isso, Salvador aparece entre as cidades nordestinas que terão maior reforço na malha da companhia. Ao todo, o Nordeste concentrará cerca de 1,15 mil voos extras, o equivalente a 46,7% de toda a operação adicional planejada pela Azul para a temporada.
O levantamento da companhia mostra que oito das dez principais ligações da operação especial estão relacionadas a destinos nordestinos. Maceió será a cidade com maior número de voos adicionais, com 349 em cada sentido a partir de 13 localidades, totalizando 698 operações entre pousos e decolagens.
Além de Salvador e Maceió, a programação inclui reforços para destinos como Porto Seguro e Ilhéus, na Bahia; Fortaleza, no Ceará; e Natal, no Rio Grande do Norte. Na rota Porto Seguro-Congonhas, serão 90 voos; e Congonhas-Ilhéus, também com 90 operações no período, considerando ambos os sentidos.
O principal hub da Azul, Viracopos, também terá aumento expressivo na oferta. O aeroporto ganhará 520 voos adicionais, considerando ida e volta, conectando Campinas a 22 destinos e disponibilizando mais de 81 mil assentos durante a temporada.