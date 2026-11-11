CHUVA FORTE

Bahia tem previsão de chuva com trovoadas nesta quarta-feira (11); veja áreas afetadas

Inmet prevê pancadas de chuva em Salvador e outros trechos do interior do estado

Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 06:33

Bahia tem previsão de chuva com trovoadas nesta quarta-feira (11); veja áreas afetadas Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Bahia deve registrar chuva em diferentes regiões nesta quarta-feira (11), com possibilidade de trovoadas e pancadas mais intensas no oeste do estado. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), também há expectativa de chuva em Salvador, no litoral sul e na região de Vitória da Conquista.

Na capital baiana, o céu deve permanecer encoberto, com pancadas de chuva ao longo de todo o dia. A temperatura varia entre 23°C e 28°C. Para a faixa litorânea entre Salvador e a divisa com o Espírito Santo, o Inmet mantém aviso amarelo de perigo potencial para grandes acumulados de chuva.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

No oeste baiano, as precipitações podem ser mais fortes e acompanhadas de trovoadas. Entre os municípios que devem registrar chuva estão São Desidério, Formosa do Rio Preto, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, importantes áreas produtoras agrícolas.

A previsão indica que as chuvas continuam na quinta-feira (12), principalmente na faixa costeira do sul da Bahia, entre a divisa com o Espírito Santo, Porto Seguro e Salvador. Nessas áreas, são esperadas muitas nuvens e pancadas ao longo do dia. O alerta amarelo para acumulados elevados permanece válido.