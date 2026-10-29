Baiana de 11 anos conquista ouro em competição nacional de balé e chega a oito títulos em 2026

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Perla Ribeiro
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10:48
Aos 11 anos, a bailarina baiana Maria Clara Cerqueira conquistou o primeiro lugar no repertório clássico da final brasileira do Youth Grand Prix (YGP) Brasil, realizada em Barueri (SP), entre 20 e 24 de outubro. Aluna do BBT Art Academy, ela foi a única representante da Bahia a subir ao pódio da competição e também ficou entre as 12 melhores no contemporâneo. Com os resultados, a jovem chega a oito medalhas de ouro em diferentes disputas ao longo de 2026.
Na final do YGP Brasil, Maria Clara venceu com a variação de Satanella, no repertório clássico, e alcançou o Top 12 com Plenitude, solo contemporâneo de Rafael Gomes. A competição é a etapa nacional do Youth America Grand Prix (YAGP), um dos principais eventos internacionais de balé juvenil.
O ano também foi marcado por resultados expressivos no Festival de Dança de Joinville. Maria Clara conquistou o primeiro lugar no Festival da Meia Ponta, com a variação de Lise, do balé La Fille Mal Gardée, e no Festival da Sapatilha, com a variação da Princesa Florine. Na mesma edição, recebeu o Troféu de Melhor Bailarina do Concurso Meia Ponta e se tornou a primeira baiana a conquistar dois títulos no festival.
A trajetória internacional também avançou. Em maio, a bailarina participou das finais do YAGP, nos Estados Unidos. Em setembro, na Argentina, conquistou três medalhas de ouro no Danzamérica e chegou à final do GPAL, onde recebeu bolsas de estudo. Outro marco de 2026 foi a aprovação de Maria Clara para a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, reconhecimento que se soma aos resultados obtidos nas competições.
Preparação reúne técnica e interpretação
A preparação da jovem é conduzida pela professora Fabiana Gordilho, que acompanha seu desenvolvimento técnico e artístico. Para a final do YGP Brasil, o trabalho envolveu tanto o rigor exigido pelo repertório clássico quanto a construção interpretativa do solo contemporâneo.
“Maria Clara chegou a Barueri com um repertório muito bem trabalhado. A variação de Satanella pede técnica apurada e, ao mesmo tempo, leveza e brilho no palco, e ela conseguiu unir as duas coisas. O que mais me orgulha é ver que, com tantas conquistas neste ano, ela continua entrando na sala de aula com a mesma vontade de aprender do primeiro dia”, afirma Fabiana.
Os resultados também refletem o trabalho de formação do BBT Art Academy, escola fundada e dirigida por Tânia Gordilho, que atua há quase cinco décadas na formação de bailarinos na Bahia. A instituição oferece aulas de balé clássico, jazz, teatro musical, ginástica rítmica e outras modalidades artísticas.
Fundado em 1976 por Tânia Maria Durand Gordilho, o BBT Art Academy é uma instituição tradicional de formação em dança na Bahia. A escola adota a metodologia da Royal Academy of Dance (RAD) no ensino do balé clássico e ampliou sua atuação para outras linguagens, como teatro musical, teatro, canto, música e jazz dance. Ao longo de sua trajetória, a instituição formou gerações de bailarinos e participou de competições nacionais e internacionais, com foco no desenvolvimento técnico, artístico e humano dos alunos.