ORGULHO DA BAHIA

Baiana de 11 anos conquista ouro em competição nacional de balé e chega a oito títulos em 2026

Maria Clara Cerqueira venceu no repertório clássico do YGP Brasil, ficou entre as 12 melhores no contemporâneo e também foi aprovada para a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10:48

Baiana de 11 anos conquista ouro em competição nacional de balé e chega a oito títulos em 2026 Crédito: Divulgação BBT Art Academy

Aos 11 anos, a bailarina baiana Maria Clara Cerqueira conquistou o primeiro lugar no repertório clássico da final brasileira do Youth Grand Prix (YGP) Brasil, realizada em Barueri (SP), entre 20 e 24 de outubro. Aluna do BBT Art Academy, ela foi a única representante da Bahia a subir ao pódio da competição e também ficou entre as 12 melhores no contemporâneo. Com os resultados, a jovem chega a oito medalhas de ouro em diferentes disputas ao longo de 2026.

Na final do YGP Brasil, Maria Clara venceu com a variação de Satanella, no repertório clássico, e alcançou o Top 12 com Plenitude, solo contemporâneo de Rafael Gomes. A competição é a etapa nacional do Youth America Grand Prix (YAGP), um dos principais eventos internacionais de balé juvenil.

O ano também foi marcado por resultados expressivos no Festival de Dança de Joinville. Maria Clara conquistou o primeiro lugar no Festival da Meia Ponta, com a variação de Lise, do balé La Fille Mal Gardée, e no Festival da Sapatilha, com a variação da Princesa Florine. Na mesma edição, recebeu o Troféu de Melhor Bailarina do Concurso Meia Ponta e se tornou a primeira baiana a conquistar dois títulos no festival.

A trajetória internacional também avançou. Em maio, a bailarina participou das finais do YAGP, nos Estados Unidos. Em setembro, na Argentina, conquistou três medalhas de ouro no Danzamérica e chegou à final do GPAL, onde recebeu bolsas de estudo. Outro marco de 2026 foi a aprovação de Maria Clara para a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, reconhecimento que se soma aos resultados obtidos nas competições.

Preparação reúne técnica e interpretação

A preparação da jovem é conduzida pela professora Fabiana Gordilho, que acompanha seu desenvolvimento técnico e artístico. Para a final do YGP Brasil, o trabalho envolveu tanto o rigor exigido pelo repertório clássico quanto a construção interpretativa do solo contemporâneo.

“Maria Clara chegou a Barueri com um repertório muito bem trabalhado. A variação de Satanella pede técnica apurada e, ao mesmo tempo, leveza e brilho no palco, e ela conseguiu unir as duas coisas. O que mais me orgulha é ver que, com tantas conquistas neste ano, ela continua entrando na sala de aula com a mesma vontade de aprender do primeiro dia”, afirma Fabiana.

Os resultados também refletem o trabalho de formação do BBT Art Academy, escola fundada e dirigida por Tânia Gordilho, que atua há quase cinco décadas na formação de bailarinos na Bahia. A instituição oferece aulas de balé clássico, jazz, teatro musical, ginástica rítmica e outras modalidades artísticas.