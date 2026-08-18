PROBLEMA NO POSTE

Bairro de Salvador amanhece sem energia e com trânsito bloqueado nesta terça (18)

Ocorrência foi registrada após ônibus bater em poste

Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 06:52

São Marcos amanhece sem energia e com trânsito bloqueado após ônibus bater em poste Crédito: Reprodução / TV Bahia

Moradores da região de São Marcos, em Salvador, amanheceram nesta terça-feira (18) com parte do fornecimento de energia elétrica interrompido após um ônibus atingir um poste na noite de segunda. O acidente aconteceu por volta das 20h, na rotatória de São Marcos, que dá acesso às regiões de São Rafael e Via Regional.

Com o impacto, o poste partiu ao meio e a fiação pegou fogo. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre feridos.

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O acidente também provocou bloqueio do trânsito na região para permitir o trabalho das equipes responsáveis pela substituição dos postes danificados.

Segundo a Neoenergia Coelba, o sistema de proteção da rede elétrica foi acionado automaticamente e desligou o circuito para evitar riscos à população. Equipes da distribuidora foram enviadas ao local para realizar os reparos e restabelecer o fornecimento.