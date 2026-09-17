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Bairros de Salvador têm desligamento programado de energia nesta quinta-feira (17); saiba quais

Interrupções temporárias estão previstas das 10h às 16h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 07:00

Neoenergia Coelba
Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação

Moradores de três bairros de Salvador podem ter o fornecimento de energia elétrica interrompido nesta quinta-feira (17). Os desligamentos programados estão previstos para ocorrer das 10h às 16h em trechos de Caminho das Árvores, Pituba e Stella Maris, conforme a programação da Neoenergia Coelba.

Em Caminho das Árvores, a interrupção está prevista para a Alameda das Cajazeiras, nº 193. Na Pituba, os locais afetados incluem a Rua dos Maçons, Rua Artur Gomes de Carvalho, Rua Almirante Carlos Paraguassu de Sá, Rua Marechal Andréa, Avenida Miguel Navarro y Canizares e Avenida Professor Magalhães Neto.

Já em Stella Maris, o desligamento deve atingir a Alameda Praia de Guaratuba, nos números 9, 1, 9988 e 14, além da Alameda Praia de Camburiú, nº 9595. O fornecimento deve ser normalizado após o término dos serviços previstos.

Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia

Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
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Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
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Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO

Por que a energia é desligada?

Os chamados desligamentos programados são realizados pela Neoenergia Coelba para permitir serviços de manutenção preventiva e reforço da rede elétrica. Em intervenções que exigem maior segurança para as equipes, o fornecimento precisa ser temporariamente interrompido.

A medida é regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Conforme a Resolução nº 1.000, os consumidores devem ser informados previamente sobre a data e os horários previstos para o início e o término das interrupções programadas.

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