SEM LUZ

Bairros de Salvador têm desligamento programado de energia nesta quinta-feira (17); saiba quais

Interrupções temporárias estão previstas das 10h às 16h

Esther Morais

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 07:00

Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação

Moradores de três bairros de Salvador podem ter o fornecimento de energia elétrica interrompido nesta quinta-feira (17). Os desligamentos programados estão previstos para ocorrer das 10h às 16h em trechos de Caminho das Árvores, Pituba e Stella Maris, conforme a programação da Neoenergia Coelba.

Em Caminho das Árvores, a interrupção está prevista para a Alameda das Cajazeiras, nº 193. Na Pituba, os locais afetados incluem a Rua dos Maçons, Rua Artur Gomes de Carvalho, Rua Almirante Carlos Paraguassu de Sá, Rua Marechal Andréa, Avenida Miguel Navarro y Canizares e Avenida Professor Magalhães Neto.

Já em Stella Maris, o desligamento deve atingir a Alameda Praia de Guaratuba, nos números 9, 1, 9988 e 14, além da Alameda Praia de Camburiú, nº 9595. O fornecimento deve ser normalizado após o término dos serviços previstos.

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Por que a energia é desligada?

Os chamados desligamentos programados são realizados pela Neoenergia Coelba para permitir serviços de manutenção preventiva e reforço da rede elétrica. Em intervenções que exigem maior segurança para as equipes, o fornecimento precisa ser temporariamente interrompido.