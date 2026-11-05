Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bairros de Salvador têm desligamento temporário de energia nesta quinta-feira (5); saiba quais

Interrupções estão previstas das 10h às 16h para serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 07:01

Neoenergia Coelba
Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação

Moradores de dois bairros de Salvador poderão ficar sem energia elétrica nesta quinta-feira (5). Os desligamentos programados acontecem das 10h às 16h e foram previstos para a realização de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, segundo a Neoenergia Coelba.

29 bairros de Salvador terão corte de energia a partir desta terça (3); confira ruas e horários

3 de novembroALPHAVILLE IHorário: das 10h às 16h.Endereços: Avenida Alphaville, 522 e 535.ALPHAVILLE IIHorário: das 10h às 16h.Endereços: Rua das Alpíneas, números 1097, 3, 1053, 1125, 10, 1157, 1282, 5, 1268, 1081, 1067, 7, 1178, 1141, 1158, 1235, 28, 1236, 1206, 1052, 509, 25 e 1312; e Rua das Azaleias, 530. por Divulgação
3 de novembroMUSSURUNGAHorário: das 10h às 16h.Endereços: Conjunto Mussurunga I, Setor G, Rua O, Caminho 35, 39; Conjunto Mussurunga I, Setor H, Rua J, Caminho 26, 15; e Conjunto Mussurunga I, Setor H, Rua J, Caminho 15, 3.MUSSURUNGA IHorário: das 10h às 16h.Endereços: Rua Desembargador Wilde de Lima, números 100, 7, 18, 8, 1008, 2, 4, 3, 6, 9, 23, 74, 94, 20, 1, 78, 21, 113, 5, 11, 13 e 17; Rua Desembargador Moacyr Pitta Lima, 6, 4 e 15; Caminho 2; Caminho 4, Gleba H, 1200 e 1300; e Caminho 2, Gleba H, 15.MUSSURUNGA IIHorário: das 10h às 16h.Endereços: Caminho 16, números 12, 10, 14, 22, 2, 4, 16, 5, 18, 17, 6 e 8; Rua Professor Rubens Soares, 8 e 5; Caminho 17, números 1300, 8, 7, 19, 10, 1200, 1, 6, 1000, 1400, 4 e 1800; Rua Desembargador Wilde de Lima, 15, 2, 5, 1 e 7; e Caminho 14, 24 e 12.PARALELAHorário: das 10h às 16h.Endereço: Avenida Alphaville, 33.SÃO CRISTÓVÃOHorário: das 10h às 16h.Endereços: Avenida São Cristóvão, 9996; e Avenida Aliomar Baleeiro. por Divulgação
4 de novembroAREIA BRANCAHorário: das 10h às 16h.Endereços: Rua do Casarão, 1; Rua Direta do Capelão, 103 e 380; e Rua 2 de Julho, 9099.BOA VISTA DE SÃO CAETANOHorário: das 10h às 16h.Endereço: Travessa 1 Wilson Teixeira, 162 por Divulgação/Neoenergia Coelba
4 de novembroBOCA DA MATA DE VALÉRIAHorário: das 8h às 17h.Endereços: Rodovia BA-528, números 30, 103, 24, 20, 18, 17, 2, 3, 1, 7, 4, 9, 8 e 13.CABULAHorário: das 10h às 16h.Endereços: Rua Silveira Martins, 3596, 18 e 2873.CEASAHorário: das 10h às 16h.Endereços: Estrada das Pedreiras, 526; e Rodovia BA-526, 7208.CENTRO-BOM JESUS DOS PASSOSHorário: das 10h às 16h.Endereço: Rua da Chapada.IMBUÍHorário: das 9h30 às 15h30.Endereços: Rua das Patativas, 725 e 750.NAZARÉHorário: das 10h às 16h.Endereço: Praça Conselheiro Almeida Couto, 750.PARIPEHorário: das 8h às 17h.Endereço: Rua Paraná, 92.SABOEIROHorário: das 10h às 16h.Endereços: Beco da Coruja, números 157, 159, 177, 114, 900, 152, 361 e 175; Vila Joaquim, 151, 32 e 138; Rua da Vitória, 175 e 9998; Travessa 3 Vila Joaquina, 9654; Rua Silveira Martins, 4170, 48, 44, 3997 e 3596; e Alameda Zulmira Ferreira, 42.SÃO CRISTÓVÃOHorário: das 10h às 16h.Endereços: Rodovia BA-526, 66 e 6.VALÉRIAHorário: das 8h às 17h.Endereços: Rua da Paz, 20, 10 e 18; Rua Jardim Novo Horizonte, 13 e 31; e Rua Luís Eduardo Magalhães, 5. por Divulgação/Neoenergia Coelba
5 de novembroALPHAVILLE IHorário: das 10h às 16h.Endereço: Rua Pajucara, 618.SÃO CRISTÓVÃOHorário: das 10h às 16h.Endereços: Rua São João, números 14, 86, 22, 72, 107, 42, 130, 112, 33, 11, 59, 87, 52, 31, 49, 47, 74, 117, 30, 104, 131, 79, 122, 39, 66, 125, 93, 19, 25, 121, 38, 6, 124, 103, 97, 55, 48, 83, 76, 127, 132, 111, 58, 113, 1, 148, 88, 15, 8, 67, 70, 78, 71, 21, 34, 101, 65, 40, 126, 75, 77, 32, 114, 96, 13, 94, 80, 98, 68, 105, 53 e 29; Rua do Pau-d’Arco, 62, 41, 63, 127 e 54; Rua do Vinhático, 34, 29 e 1; Parque São Cristóvão, 87 e 118; e Rua do Angelim, 23, 39, 87, 22 e 95. por Reprodução
6 de novembroBOA VISTA DE SÃO CAETANOHorário: das 10h às 13h50.Endereços: Rua São José, números 13, 37, 20, 34, 30, 7, 2025, 32, 15, 33, 8, 28, 14, 19, 26, 10, 6, 5, 22, 17, 2, 21, 16, 18, 11, 23, 27 e 38; Rua Promotor Rapold Filho, números 47, 59, 31, 50, 56, 58, 41, 48, 45, 5, 9998, 84, 51, 63, 43, 60, 54, 67, 61, 152, 52, 55, 49, 53, 57, 39, 44 e 65; Rodovia A, 9996 e 1101; e Rua José Tibério, 1099.CAPELINHAHorário: das 10h às 13h50.Endereço: Travessa 1 Major Pinheiro, 26.SÃO CAETANOHorário: das 10h às 13h50.Endereços: Avenida São José, números 2, 6, 35, 9, 12, 30, 5 e 33; Avenida Santa Cruz, números 26, 17, 8, 2, 30, 40, 3, 4, 32, 31, 1, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 12, 6, 14, 28 e 20; Avenida Contorno, números 23, 41, 17, 30, 28, 27, 10, 21, 24, 20, 3, 4, 31, 18, 19, 25, 14, 6, 16, 9, 11, 12 e 291; Travessa 1 Contorno, números 11, 33, 7, 15, 5, 1, 22, 13 e 12; Travessa Contorno, números 5, 38, 29, 33, 110, 9 e 11; Rua do Desengano, 37; Rua José Tibério, 1097, 1095 e 1049; Avenida São Jorge, 19; Rua Yolanda, 344; Travessa Desembargador Viana de Castro, 119, 6 e 4; Rua Desembargador José Manoel Viana de Castro, 1; Rua Formiga, 56 e 67; Rua Simão Dias, 35; Rua Rapold Filho de Baixo, 63; e Rua Tenente José Rocha Filho, 68.STIEPHorário: das 10h às 16h.Endereço: Rua Edistio Pondé, 342. por Divulgação
9 de novembroÁGUAS CLARASHorário: das 10h às 16h.Endereços: Rua Doutor Jorge Costa Andrade, 76; Rua C, Setor 1, Lote II Remanescente V Melhor, 158; Rua São João Batista, 32; Rua João Salomé, 1; Loteamento Condor, Caminho 18, Setor 1, 22; Rua Sena, 20 e 17; Rua Lourival Costa, 55; Rua Benedito Jenkis, 34; e Rodovia BR-324, 326.CAMINHO DAS ÁRVORESHorário: das 10h às 17h.Endereços: Alameda das Cajazeiras, números 205, 236, 262, 22620, 233, 328, 193, 601, 998, 224, 210, 274, 348, 219, 388, 314, 368, 13, 248, 301 e 261; Alameda das Eritrinas, 79; e Alameda dos Umbuzeiros, 607.MARECHAL RONDONHorário: das 10h às 16h.Endereço: Rua Deusdete Muniz, 57. por Divulgação
10 de novembroBARRAHorário: das 9h30 às 14h30.Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2592.Horário: das 10h às 14h30.Endereço: Avenida Sete de Setembro, 2572.GARCIAHorário: das 9h às 16h.Endereço: Avenida Centenário, 509. por Divulgação/Neoenergia Coelba
11 de novembroBARRISHorário: das 9h às 16h.Endereço: Rua General Labatut, 4.CAMINHO DAS ÁRVORESHorário: das 10h às 16h.Endereços: Avenida Tancredo Neves, 1222, 1033 e 1186; Rua Ewerton Visco, 160; Alameda das Framboesas, 106, 182, 234, 335, 71, 225, 20929, 105, 128, 151, 80, 349, 180, 253, 52, 199, 142, 281, 366, 286 e 224; Rua Coronel Almerindo Rehem, 82; Alameda dos Sombreiros, 1043; e Rua Professor Milton Cayres de Brito, 69, 1160 e 103.ITAPUÃHorário: das 10h às 16h.Endereço: Avenida Dorival Caymmi, 1080.PITUBAHorário: das 10h às 16h.Endereço: Rua Aristides Fraga Lima, 177. por Divulgação/Neoenergia Coelba
1 de 9
3 de novembroALPHAVILLE IHorário: das 10h às 16h.Endereços: Avenida Alphaville, 522 e 535.ALPHAVILLE IIHorário: das 10h às 16h.Endereços: Rua das Alpíneas, números 1097, 3, 1053, 1125, 10, 1157, 1282, 5, 1268, 1081, 1067, 7, 1178, 1141, 1158, 1235, 28, 1236, 1206, 1052, 509, 25 e 1312; e Rua das Azaleias, 530. por Divulgação

Confira os locais afetados:

Alphaville I

Rua Pajucara, nº 618.

Horário: das 10h às 16h.

São Cristóvão

O desligamento atinge os seguintes endereços:

Rua São João: números 1, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 86, 87, 88, 93, 94, 96, 97, 98, 101, 103, 104, 105, 107, 111, 112, 113, 114, 117, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132 e 148.

Rua do Pau-d’Arco: números 41, 54, 62, 63 e 127.

Rua do Vinhático: números 1, 29 e 34.

Parque São Cristóvão: números 87 e 118.

Rua do Angelim: números 22, 23, 39, 87 e 95.

Horário: das 10h às 16h.

Tags:

Coelba

Mais recentes

Imagem - Hidrovia de 1.371 km que liga a Bahia a dois estados terá R$ 300 milhões para obras e gestão da Codeba por 25 anos

Hidrovia de 1.371 km que liga a Bahia a dois estados terá R$ 300 milhões para obras e gestão da Codeba por 25 anos
Imagem - Desembargadora é condenada a 14 anos de prisão por venda de sentenças na Bahia

Desembargadora é condenada a 14 anos de prisão por venda de sentenças na Bahia
Imagem - Trecho da BR-324 é liberado após três dias de interdição por cratera na pista

Trecho da BR-324 é liberado após três dias de interdição por cratera na pista