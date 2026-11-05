SEM LUZ

Bairros de Salvador têm desligamento temporário de energia nesta quinta-feira (5); saiba quais

Interrupções estão previstas das 10h às 16h para serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica

Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 07:01

Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação

Moradores de dois bairros de Salvador poderão ficar sem energia elétrica nesta quinta-feira (5). Os desligamentos programados acontecem das 10h às 16h e foram previstos para a realização de serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição, segundo a Neoenergia Coelba.

29 bairros de Salvador terão corte de energia a partir desta terça (3); confira ruas e horários 1 de 9

Confira os locais afetados:

Alphaville I

Rua Pajucara, nº 618.

Horário: das 10h às 16h.

São Cristóvão

O desligamento atinge os seguintes endereços:

Rua São João: números 1, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 86, 87, 88, 93, 94, 96, 97, 98, 101, 103, 104, 105, 107, 111, 112, 113, 114, 117, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132 e 148.

Rua do Pau-d’Arco: números 41, 54, 62, 63 e 127.

Rua do Vinhático: números 1, 29 e 34.

Parque São Cristóvão: números 87 e 118.

Rua do Angelim: números 22, 23, 39, 87 e 95.