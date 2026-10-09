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Balbinão chega a 80% das obras e deve abrir em 2027 com capacidade para 12 mil pessoas; veja fotos

Com investimento de cerca de R$ 163 milhões, arena na Boca do Rio receberá shows, competições esportivas, feiras e congressos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 13:00

Com investimento de cerca de R$ 163 milhões, o espaço poderá receber até 12 mil pessoas em shows
Com investimento de cerca de R$ 163 milhões, o espaço poderá receber até 12 mil pessoas em shows Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A Arena Multiuso Antônio Balbino, o Balbinão, atingiu 80% de execução física das obras e tem inauguração prevista para o início de 2027. Localizado na orla da Boca do Rio, em Salvador, o equipamento terá capacidade para até 12 mil pessoas em shows e 7 mil em competições esportivas.

O prefeito Bruno Reis vistoriou as intervenções nesta sexta-feira (9). Com investimento de aproximadamente R$ 163 milhões, a arena também poderá receber feiras, congressos e outros eventos. A estrutura será climatizada e contará com tratamento acústico.

Veja andamento das obras no Balbinão

Obras do Balbinão, na orla da Boca do Rio, atingiram 80% de execução física por Betto Jr. / Secom PMS
Nova arena de Salvador tem inauguração prevista para o início de 2027 por Betto Jr. / Secom PMS
Bruno Reis vistoriou o andamento das intervenções nesta sexta-feira (9) por Betto Jr. / Secom PMS
Com investimento de cerca de R$ 163 milhões, o espaço poderá receber até 12 mil pessoas em shows por Betto Jr. / Secom PMS
Estrutura terá quatro pavimentos, arquibancadas retráteis, camarotes, camarins e áreas de alimentação por Betto Jr. / Secom PMS
Para competições esportivas, a capacidade da Arena Multiuso Antônio Balbino será de 7 mil pessoas por Betto Jr. / Secom PMS
Balbinão homenageia o ex-governador Antônio Balbino, que também deu nome ao ginásio demolido em 2010 por Betto Jr. / Secom PMS
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Obras do Balbinão, na orla da Boca do Rio, atingiram 80% de execução física por Betto Jr. / Secom PMS

Segundo o superintendente de Obras Públicas, Orlando Castro, os trabalhos seguem dentro do cronograma. Os estacionamentos A, ao lado do Centro de Convenções, e B, próximo à Arena O Canto da Cidade, devem ser concluídos até 30 de outubro, a tempo de atender à programação da Festa da Virada.

Distribuído em quatro pavimentos, o Balbinão terá pista principal, arquibancadas retráteis, camarotes, camarins, sanitários e áreas de alimentação. O projeto utiliza referências de arenas multiuso e prioriza a eficiência operacional e a acessibilidade.

A proximidade com o Centro de Convenções e a Arena O Canto da Cidade integra o equipamento a um complexo que, segundo o prefeito, poderá ampliar a atração de eventos para Salvador e movimentar o turismo e a economia local.

“Vamos sediar competições esportivas nacionais e internacionais, grandes shows, eventos e feiras que vão ativar toda a nossa economia, seja através do turismo esportivo ou de eventos”, afirmou Bruno Reis.

A nova arena homenageia Antônio Balbino, governador da Bahia entre 1955 e 1959, que também deu nome ao antigo ginásio Balbininho. O espaço foi demolido em 2010 para a construção da Arena Fonte Nova. O Balbinão pretende suprir a ausência, desde então, de uma estrutura de grande porte voltada a eventos e competições esportivas na capital.

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