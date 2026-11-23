NOVO ESPAÇO

Balbinão será inaugurado em março e poderá receber até 12 mil pessoas em shows; veja todos os detalhes

Bruno Reis anunciou a data durante evento na Boca do Rio; arena multiuso está com mais de 80% das obras concluídas e terá estrutura para shows, competições esportivas, feiras e congressos

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 13:17

Balbinão será inaugurado em março e poderá receber até 12 mil pessoas em shows; veja todos os detalhes Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A Arena Multiuso Antônio Balbino, conhecida como “Balbinão”, já tem data para ser inaugurada em Salvador. O prefeito Bruno Reis anunciou nesta segunda-feira (23) que o equipamento será entregue no dia 26 de março de 2027, dentro da programação especial pelo aniversário da capital baiana. A previsão foi divulgada durante a abertura da 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, realizada no Centro de Convenções Salvador (CCS), na Boca do Rio. Segundo o gestor, mais de 80% das obras já foram concluídas.

Localizada ao lado do Centro de Convenções e da Arena O Canto da Cidade, a nova estrutura terá capacidade para receber até 12 mil pessoas em shows. O espaço também será preparado para sediar competições esportivas, feiras, congressos e outros eventos de grande porte.

Veja andamento das obras no Balbinão 1 de 7

“A Arena Multiuso vai ajudar a trazer competições nacionais e internacionais, já estamos preparando a programação. Portanto, será mais uma estrutura que vai se complementar com o Centro de Convenções e com a Arena O Canto da Cidade”, afirmou Bruno Reis.

O prefeito também destacou a concentração dos três equipamentos na mesma região da cidade. “Nenhum lugar do Brasil tem três importantes equipamentos, um do lado do outro, que possam mobilizar a realização de grandes eventos, que são tão importantes para nossa economia”, acrescentou.

Investimento e estrutura

Com investimento estimado em R$ 163 milhões, o Balbinão contará com estrutura climatizada, acessível e tratamento acústico específico para receber shows e espetáculos. O projeto prevê quatro pavimentos, com pista principal, arquibancadas retráteis, camarotes, camarins, sanitários e áreas de alimentação.

A proposta é que o espaço funcione como uma arena multiuso, com condições para receber tanto eventos culturais e de entretenimento quanto competições esportivas e encontros profissionais.

Homenagem a Antônio Balbino

O equipamento leva o nome de Antônio Balbino, que governou a Bahia entre 1955 e 1959. O político também foi homenageado no antigo ginásio conhecido como Balbininho, demolido em 2010 durante as obras de reconstrução da Arena Fonte Nova.