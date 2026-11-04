MÚSICA

Banda The Honkers reúne fãs no Rio Vermelho para show com gravação de documentário

Documentário dirigido por Rodrigo Araújo acompanha há dois anos a trajetória do grupo

Wendel de Novais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 12:28

The Honkers leva punk e ska às ruas do Rio Vermelho neste domingo Crédito: Divulgação

Quase 30 anos depois de começar sua trajetória no rock underground de Salvador, a banda The Honkers prepara uma apresentação especial para reencontrar diferentes gerações de fãs. O grupo sobe ao palco improvisado na Travessa Basílio de Magalhães, em frente ao bar Área 51, no Rio Vermelho, neste domingo (8), às 17h. O show também será utilizado para registrar as cenas finais de um documentário sobre a história da banda, dirigido pelo cineasta Rodrigo Araújo.

A apresentação será aberta ao público e terá participações especiais de antigos integrantes e amigos que fizeram parte da caminhada do grupo. A proposta é transformar o encontro em uma celebração da trajetória dos Honkers e da cena independente da capital baiana. Quem comparecer poderá contribuir voluntariamente com a realização do evento e com o fortalecimento da produção musical alternativa.

Conhecida pela mistura de punk, ska, rock e outras experimentações sonoras, a banda construiu uma identidade marcada por apresentações intensas e pelo comportamento irreverente do vocalista Rodrigo “Sputter” Chagas. Para o show, a formação reúne ainda Brust, na guitarra e backing vocal; PJ, na guitarra; TP 77 e Gagliano, na bateria; e Pellegrini, no baixo.

A ideia de realizar uma apresentação na rua está ligada ao conceito que acompanha o grupo desde o início: o espírito "faça você mesmo". Segundo Sputter, a escolha do formato também representa uma maneira de encerrar as gravações do filme mantendo a proximidade com o público e com os espaços que ajudaram a construir a cena underground de Salvador.