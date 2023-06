Bandidos arrombam e furtam loja de roupas em Itapuã

Uma loja de roupas foi arrombada e furtada nesta sexta-feira (9), no bairro de Itapuã, em Salvador. A dona da loja acredita que o prejuízo chega a R$20 mil.



A loja, que fica na Avenida Dorival Caymmi, foi invadida na madrugada. Os bandidos conseguiram destruir os cadeados que mantém a porta fechada usando um pedaço de madeira. O estabelecimento funciona há cerca de um ano no local.



"Levou tudo. Dinheiro de caixa, a loja está toda revirada, tiraram roupa de manequim, tiraram tudo", lamentou a proprietária do estabelecimento que também reclamou da insegurança no local. "A gente quando vem abrir a loja é ameaçado por morador de rua. Itapuã ta abandonada", completou em entrevista à TV Bahia.