CRIME

Bandidos invadem casa em condomínio de luxo em Piatã e furtam mais de R$ 100 mil em objetos

Eles levaram joias, notebooks e outros itens

Carol Neves

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 07:33

Gavetas foram reviradas depois de casa ser invadida Crédito: Reprodução

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) investiga a invasão e o furto registrados em uma casa de um condomínio de luxo em Piatã, em Salvador. A ação ocorreu na madrugada desta sexta-feira (28) e só foi percebida pela manhã, quando a moradora encontrou o imóvel revirado e acionou a polícia.

Imagens feitas pela proprietária mostram o cenário deixado pelos suspeitos: gavetas abertas, objetos espalhados, além de um portão e uma porta danificados. Marcas de pegadas também ficaram na parede por onde o criminoso escalou para acessar o primeiro andar.

Segundo a Polícia Civil, os responsáveis usaram um portão que liga o imóvel à rua para entrar no condomínio e, em seguida, subiram pela parede até alcançar a parte superior da residência, que estava vazia no momento do crime.

Foram furtados um notebook, joias, bolsas, sapatos e um relógio, segundo a corporação. O prejuízo estimado passa de R$ 100 mil.