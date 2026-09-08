SALVADOR

Banhista é resgatado por helicóptero após ser arrastado por correnteza na praia da Barra

Tripulante do Graer foi lançado ao mar para retirar a vítima da água e levá-la em segurança à faixa de areia

Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 08:01

Resgate aconteceu na Barra Crédito: Reprodução

Um banhista foi resgatado por policiais militares após ficar à deriva no mar, na região da Praia da Barra, em Salvador. A operação mobilizou o helicóptero Guardião 05, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer).

A equipe localizou a vítima enquanto ela tentava voltar para a faixa de areia, mas não conseguia avançar por causa da força da correnteza. Um dos tripulantes da aeronave foi lançado ao mar e realizou o salvamento.

Banhista no mar foi resgatado por helicóptero 1 de 7

Após ser retirado da água, o banhista foi levado em segurança até a praia.

A orientação para tentar evitar episódios de afogamento é procurar praias com presença de salva-vidas, respeitar a sinalização de risco e evitar entrar no mar após consumir bebida alcoólica. Em Salvador, a Salvamar atende no número (71) 3202-4970; em áreas fora do trecho entre Jardim de Alah e Ipitanga, o acionamento deve ser feito pelo Corpo de Bombeiros, no 193.