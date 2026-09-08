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Banhista é resgatado por helicóptero após ser arrastado por correnteza na praia da Barra

Tripulante do Graer foi lançado ao mar para retirar a vítima da água e levá-la em segurança à faixa de areia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 08:01

Resgate aconteceu na Barra
Resgate aconteceu na Barra Crédito: Reprodução

Um banhista foi resgatado por policiais militares após ficar à deriva no mar, na região da Praia da Barra, em Salvador. A operação mobilizou o helicóptero Guardião 05, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer).

A equipe localizou a vítima enquanto ela tentava voltar para a faixa de areia, mas não conseguia avançar por causa da força da correnteza. Um dos tripulantes da aeronave foi lançado ao mar e realizou o salvamento.

Banhista no mar foi resgatado por helicóptero

Helicóptero da Graer resgatou banhista no mar por Reprodução
Helicóptero da Graer resgatou banhista no mar por Reprodução
Helicóptero da Graer resgatou banhista no mar por Reprodução
Helicóptero da Graer resgatou banhista no mar por Reprodução
Helicóptero da Graer resgatou banhista no mar por Reprodução
Helicóptero da Graer resgatou banhista no mar por Reprodução
Helicóptero da Graer resgatou banhista no mar por Reprodução
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Helicóptero da Graer resgatou banhista no mar por Reprodução

Após ser retirado da água, o banhista foi levado em segurança até a praia.

A orientação para tentar evitar episódios de afogamento é procurar praias com presença de salva-vidas, respeitar a sinalização de risco e evitar entrar no mar após consumir bebida alcoólica. Em Salvador, a Salvamar atende no número (71) 3202-4970; em áreas fora do trecho entre Jardim de Alah e Ipitanga, o acionamento deve ser feito pelo Corpo de Bombeiros, no 193.

Veja vídeo do resgate:

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