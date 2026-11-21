ALERTA NA ORLA

Banho de mar deve ser evitado em praias de Salvador durante operação da Embasa; veja trecho

A intervenção vai interromper temporariamente o bombeamento de esgoto para o emissário submarino; orientação vale até a normalização das condições de balneabilidade

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 12:10

Banho seguro no Porto da Barra Crédito: Sora Maia

Quem costuma frequentar as praias de Salvador deve ficar atento a uma orientação da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). Na próxima terça-feira (24), a companhia realizará uma intervenção na Estação de Condicionamento Prévio (ECP) do Rio Vermelho e recomenda que a população evite banho de mar, pesca e atividades recreativas na faixa litorânea entre Amaralina e o Farol da Barra durante e após os serviços.

A intervenção prevê a ligação de novos equipamentos ao sistema de esgotamento sanitário da capital baiana. Para que as melhorias sejam colocadas em operação, o bombeamento de esgoto para o emissário submarino do Rio Vermelho será temporariamente interrompido. A medida faz parte de um programa de modernização da estação, que recebe investimento total de R$ 17 milhões.

Porto da Barra 1 de 15

Segundo a Embasa, a recomendação de evitar o contato com o mar tem caráter preventivo e deverá permanecer até que o monitoramento indique o retorno às condições habituais de balneabilidade. A empresa não informou um prazo específico para o fim da orientação.

Embasa promete monitoramento da água

Durante a execução dos serviços, a companhia afirma que adotará medidas de controle ambiental antes, durante e depois da intervenção. Entre as ações previstas estão o monitoramento da qualidade da água e a comunicação aos órgãos competentes, incluindo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema).

A Embasa informou ainda que, na quarta-feira (18), confirmou a prontidão operacional das equipes responsáveis pelo trabalho, que contará com acompanhamento técnico do Inema. A empresa também vem realizando ações de mobilização social para orientar moradores, pescadores e trabalhadores que atuam na região sobre o período dos serviços e as recomendações de segurança.