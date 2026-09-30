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Bar da Barra anuncia fechamento e se despede dos clientes: 'Foi muito mais do que um negócio'

Estabelecimento funcionará até o dia 25 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 16:55

Alquimia Bar & Petiscaria
Alquimia Bar & Petiscaria Crédito: Reprodução/Instagram

O Alquimia Bar & Petiscaria anunciou o encerramento de suas atividades nesta quarta-feira (30). De acordo com um comunicado publicado nas redes sociais, o estabelecimento funcionará até o dia 25 de outubro.

“Foi muito mais do que um negócio. Foi um lugar de encontros, conversas, comemorações, amizades e momentos que ficarão guardados com muito carinho”, diz um trecho da mensagem.

Os proprietários do bar, Paulo e Jeferson, afirmaram que não estão conseguindo se dedicar ao empreendimento da forma como acreditam que ele merece. Por isso, decidiram encerrar o ciclo.

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“Aos nossos clientes, nosso muito obrigado pela confiança, pelo carinho, pela presença e por cada momento compartilhado conosco. Quem passou por aqui sabe que o Alquimia foi mais que um bar, foi uma experiência”, escreveram.

“Saímos desse projeto com a certeza de que valeu a pena. Levamos conosco aprendizados, amizades e, principalmente, muitas histórias para lembrar”, concluíram.

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Salvador Barra

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