EVENTOS NA MADRUGADA

Barulho de corridas de rua pode ser limitado antes das 7h em Salvador

Projeto apresentado na Câmara Municipal cita reclamações de moradores sobre música alta e locução

Thais Borges

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 14:58

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O uso de equipamentos de som em corridas de rua realizadas antes das 7h poderá ter novas regras em Salvador. A medida está prevista no Projeto de Lei nº 319/2026, apresentado pelo vereador João Cláudio Bacelar (Podemos) e que tramita na Câmara Municipal. A proposta modifica a Lei Municipal nº 5.354, responsável por regulamentar os níveis de emissão de sons e ruídos na capital baiana, para estabelecer limites à poluição sonora durante eventos esportivos.

A iniciativa considera o aumento do número de corridas de rua em diferentes regiões da cidade e as queixas de moradores sobre o barulho provocado pelos eventos nas primeiras horas do dia. De acordo com os relatos citados na justificativa do projeto, algumas atividades começam por volta das 5h, com música em volume elevado e locução por microfone, o que tem causado transtornos em áreas predominantemente residenciais.

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Pelo texto, a autorização para a realização de eventos esportivos não significa que os organizadores estejam automaticamente autorizados a utilizar equipamentos de amplificação sonora, música, locução, anúncios, avisos ou outros recursos de emissão de sons em desacordo com os limites e horários estabelecidos pela legislação municipal.

“A proposta não é impedir que Salvador receba corridas de rua ou que as pessoas pratiquem atividades esportivas. Esses eventos são importantes para a saúde, o lazer e a movimentação da cidade. O que precisamos é garantir que eles aconteçam com responsabilidade, respeitando também quem mora nas regiões onde são realizados e tem direito ao descanso, especialmente nas primeiras horas da manhã”, explica João Cláudio Bacelar.

O projeto determina ainda que eventos esportivos realizados em vias públicas sejam autorizados, preferencialmente, em locais não residenciais ou em áreas onde provoquem menor impacto sobre regiões predominantemente residenciais.

Segundo o vereador, a proposta pretende conciliar a realização de atividades esportivas com a qualidade de vida dos moradores. O texto não proíbe corridas antes das 7h, mas estabelece que a emissão de sons durante esses eventos deverá respeitar as normas municipais de controle da poluição sonora.