SUSTO

Barulho de explosão assusta, nove candidatos são atendidos e dois desistem de fazer prova do Enem em Salvador

Susto aconteceu durante realização do exame em colégio de Paripe

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 07:54

Colégio Estadual Carlos Barros fica em Paripe Crédito: Reprodução

Sete estudantes que faziam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Salvador precisaram de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) neste domingo (8), depois que um barulho similar ao de uma explosão assustou candidatos no Colégio Estadual Carlos Barros, no bairro de Paripe. Dois dos participantes atendidos optaram por não voltar à sala e deixaram o local sem concluir a prova.

Logo após o susto, circulou a informação de que um aparelho de ar-condicionado teria explodido dentro da escola. O Núcleo Territorial de Educação de Salvador e Região Metropolitana (NTE 26) negou essa versão em nota (leia abaixo) e informou que o ruído veio de fora da unidade. A origem do barulho não foi divulgada.

“Um barulho, semelhante a uma bomba, foi ouvido de fora do colégio”, informou o núcleo. No comunicado, o órgão relatou que os dois estudantes que interromperam a prova passaram mal após o susto e decidiram deixar o exame depois de receber atendimento.

Enem 2026 1 de 10

Leia nota:

O Núcleo Territorial de Educação de Salvador e Região Metropolitana (NTE 26) esclarece que não procede a informação de que um ar-condicionado teria explodido no Colégio Estadual Carlos Barros. Um barulho, semelhante a uma bomba, foi ouvido de fora do colégio. Dois estudantes se assustaram, se sentiram mal, foram atendidos pelo Samu e desistiram de concluir a prova. Os mesmos podem solicitar a reaplicação do exame no sistema do INEP.

Candidatos podem pedir reaplicação do Enem

Os dois participantes que saíram antes do fim da prova podem solicitar uma nova aplicação do exame. O prazo para fazer o pedido vai de 16 a 20 de novembro.

A solicitação deve ser feita pelo sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem.