A PARTIR DE R$ 99,90

Black Friday do Outback tem descontos em pratos famosos do cardápio; veja valores

Promoção vai até 30 de novembro e inclui combos de aperitivos, carnes e sobremesa

Carol Neves

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 11:03

Pratos do Outback Crédito: Divulgação

Quem pretende reunir amigos ou familiares para uma refeição fora de casa pode aproveitar as ofertas de Black Friday do Outback Steakhouse. A rede preparou descontos em combinações de pratos e aperitivos, com preços a partir de R$ 99,90. A campanha está disponível nos restaurantes entre os dias 17 e 30 de novembro.

Entre as opções promocionais está um combo que reúne três dos itens conhecidos do cardápio: Wings, Ribs & Steak e a sobremesa Havanna Thunder. A combinação, indicada para até quatro pessoas, teve o preço reduzido de R$ 291,70 para R$ 199,90.

Outra oferta reúne dois aperitivos bastante populares da marca. A Bloomin' Onion, tradicional cebola empanada da rede, acompanhada das Kookaburra Wings, passou de R$ 139,80 para R$ 99,90.

Outback em Salvador 1 de 5

Outback tem 188 restaurantes no Brasil

Inspirado na cultura australiana, o Outback Steakhouse chegou ao Brasil em 1997, com a abertura de sua primeira unidade na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Atualmente, a rede conta com 188 restaurantes distribuídos por 86 cidades, em 21 estados e no Distrito Federal.

No mercado internacional, a marca está presente em 23 países das Américas, da Ásia e da Oceania. O cardápio reúne cortes especiais de carne e aperitivos que se tornaram símbolos da rede, como a Bloomin' Onion.