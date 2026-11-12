OPORTUNIDADE

Black Friday imobiliária oferece descontos de até R$ 100 mil em Salvador

De 12 a 15 de novembro, acontece o Feirão Minha Casa, Minha Vida, com descontos de até R$ 100 mil e possibilidade de parcelamento da entrada e até 84 vezes

Millena Marques

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 17:11

Black Friday antecipa compra da casa própria e leva condições especiais à feirão imobiliário em Salvador Crédito: Divulgação

Quem planeja comprar o primeiro imóvel ou investir em um novo endereço terá uma oportunidade de conhecer diferentes opções durante o mês de novembro. Entre os dias 12 e 15, o Salvador Norte Shopping recebe o Feirão Minha Casa, Minha Vida / Black Friday Direcional, que reúne cinco empreendimentos em Salvador e na Região Metropolitana, com condições especiais de negociação.

A ação oferece descontos de até R$ 100 mil em unidades selecionadas, além de parcelamento da entrada em até 84 vezes, possibilidade de documentação gratuita e subsídios que podem chegar a R$ 55 mil. Há alternativas para compradores com renda a partir de R$ 2.550. Durante o evento, correspondentes da Caixa Econômica Federal estarão disponíveis para realizar avaliações de financiamento imobiliário na hora, enquanto corretores prestarão orientações sobre os imóveis, plantas, localização e estruturas de lazer.

O público poderá conhecer empreendimentos com diferentes propostas de moradia, desde opções voltadas a quem pretende adquirir o primeiro imóvel até unidades localizadas em bairros já consolidados de Salvador. A concentração das ofertas em um único espaço também permite comparar as alternativas sem precisar visitar diferentes pontos de venda pela cidade.

Entre os diferenciais dos condomínios estão estruturas de lazer e convivência, com espaços como Garden Web, redário, área de piquenique, quadra coberta, campo de areia, pet space, academia e espaço yoga. As opções variam de acordo com cada empreendimento.

Para Rodrigo Raynal, superintendente da Direcional Engenharia na Bahia, a escolha de um imóvel exige atenção a aspectos que vão além das condições promocionais, mesmo durante uma temporada tradicionalmente marcada por descontos, como a Black Friday.

“Quando falamos em aproveitar a oportunidade de uma Black Friday para a aquisição de um imóvel, precisamos considerar que o empreendimento seja próximo a pontos de ônibus, shopping, escolas, supermercados e até faculdades, por exemplo. Além disso, apesar do desconto ser importante, é importante analisar as condições de entrada e de financiamento. Nosso objetivo, com essa segunda edição do Feirão Direcional, é permitir que cada comprador avalie essas possibilidades com segurança e encontre uma alternativa compatível com o seu perfil”, destaca.

O portfólio disponibilizado durante o feirão contempla imóveis em diferentes municípios e regiões. Em Salvador, estará disponível o Viv Rio Vermelho. Em Lauro de Freitas, o público poderá conhecer o Conquista Lauro de Freitas. Já em Abrantes, haverá o Conquista Vila Verde. No Centro de Camaçari, as opções são os empreendimentos Conquista Boulevard Park e Conquista Boulevard Ville.