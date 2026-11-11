PREÇOS BAIXOS

Black Friday no Shopping da Bahia deve ter descontos de até 60%, cupons e sorteios em lojas

Eletrônicos e moda estão entre os setores que devem concentrar promoções

Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11:49

Black Friday no Shopping da Bahia deve ter descontos de até 60%, cupons e sorteios em lojas Crédito: Shutterstock

Os consumidores que pretendem aproveitar a Black Friday no Shopping da Bahia podem encontrar descontos que variam, em média, entre 40% e 60%, segundo a presidente da Associação dos Lojistas do Shopping da Bahia (ALSCIB), Graça Valadares. A expectativa é de que lojas de diferentes segmentos participem da campanha, com destaque para eletrônicos e moda.

“É boa a expectativa. A Black Friday sempre movimenta”, afirmou Graça. Apesar da perspectiva positiva, ela explicou que ainda não há uma estimativa percentual de crescimento nas vendas. Segundo a presidente, os eletrônicos costumam estar entre os produtos mais procurados pelos consumidores, que aguardam a data para encontrar preços reduzidos.

O segmento de moda também deve ter participação expressiva nas promoções. De acordo com Graça, a mudança de estação, com a chegada das coleções de primavera e verão, pode incentivar as lojas a oferecer descontos para renovar os estoques. “Na moda, por exemplo, tem estação. Então, a primavera e o verão ficam mais lentos, e é muito melhor dar desconto para queimar estoque”, explicou.

A faixa de 40% a 60% representa uma média de descontos esperada, mas nem todas as lojas conseguem praticar reduções nesse patamar, já que isso depende da margem de cada produto. Graça também adiantou que algumas lojas já trabalham com campanhas, cupons de desconto e sorteios, embora as ações específicas ainda não tenham sido anunciadas.

A Black Friday de 2026 será realizada em 27 de novembro, última sexta-feira do mês. Apesar da data oficial, as lojas já começaram a antecipar as promoções ao longo de novembro, em campanhas conhecidas como Black November. A expectativa é de que os descontos mais intensos se concentrem na semana da Black Friday, entre os dias 23 e 26, além da própria sexta-feira.

Vai ter viradão?

Segundo Graça Valadares, as contratações temporárias e o entendimento do horário de funcionamento estão mais relacionadas ao período natalino do que à Black Friday. O processo de seleção para reforçar as equipes das lojas já começou, com apoio de uma empresa parceira que disponibiliza currículos e realiza entrevistas com candidatos. “O objetivo é facilitar a vida do lojista”, explicou.