ENTENDA

Blocos afros de Salvador têm dívidas perdoadas e ficam isentos de IPTU e ISS em novo projeto da prefeitura

Proposta enviada à Câmara Municipal prevê remissão de débitos tributários acumulados até 2026 e isenção de impostos para entidades culturais

Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 13:22

Blocos afro são benecifiados em projeto Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Salvador propôs perdoar dívidas tributárias e conceder isenção de impostos municipais a blocos afros e outras entidades culturais ligadas às tradições africanas e indígenas. A medida faz parte de um projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal na semana passada e busca reduzir os encargos financeiros dessas organizações que desenvolvem atividades culturais e sociais na capital baiana.

Pelo texto, as instituições que se enquadrarem nos critérios poderão ter perdoados débitos acumulados até o exercício de 2026. A remissão abrange dívidas de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS próprio), Taxa de Licença de Localização (TLL), Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) e Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos (TRSD), conhecida como Taxa de Lixo.

A proposta também estabelece a isenção de IPTU para imóveis utilizados pelas entidades em suas atividades institucionais e comunitárias. Já a dispensa do ISS será aplicada aos serviços prestados que estejam diretamente relacionados às finalidades das organizações.

Entre os possíveis beneficiários estão instituições sem fins lucrativos que atuam com manifestações culturais de matriz africana e indígena, além de samba, reggae, percussão e cultura infantil.

Quem poderá receber os benefícios?

Para ter acesso às medidas, as organizações precisarão estar formalmente constituídas como associações sem fins lucrativos e possuir credenciamento junto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

A iniciativa dá continuidade a ações anteriores de regularização fiscal promovidas pela administração municipal. Em 2023, aproximadamente 72 organizações culturais foram contempladas com a remissão de dívidas. Em janeiro de 2026, uma nova edição do programa alcançou 106 entidades, com cerca de R$ 1,19 milhão em débitos perdoados.

Caso o projeto seja aprovado pelos vereadores, os benefícios previstos poderão ampliar o alcance dessas medidas.

Prefeitura destaca importância dos blocos afros

A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, destacou que a atuação dos blocos afros vai além das apresentações durante o Carnaval, com atividades realizadas ao longo do ano nas comunidades.

“O trabalho é feito durante todo o ano, nas sedes, nos ensaios e oficinas que muitas crianças e jovens aprendem sobre a história do povo negro, descobrem seus talentos e encontram oportunidades. Por isso, essa proposta também é uma questão de justiça social. Ao propor o perdão de dívidas e a isenção de tributos, a Prefeitura contribui para criar condições aos blocos afros e outras entidades culturais para que mantenham suas portas abertas e sigam fazendo esse trabalho nos bairros onde nasceram. Eu acredito no desenvolvimento econômico aliado ao desenvolvimento social”, afirmou.

A secretária municipal da Fazenda, Giovanna Victer, também ressaltou a contribuição das instituições para a preservação da memória e das tradições da cidade.

“Essas organizações desempenham um papel essencial no desenvolvimento sociocultural de Salvador, levando cultura, educação e oportunidades às comunidades. Queremos reconhecer a importância desse trabalho e contribuir para a sustentabilidade dessas instituições, reduzindo os encargos tributários e criando condições para que continuem fortalecendo suas atividades e mantendo vivas tradições que fazem parte da história e da identidade da nossa cidade”, destacou.

Já a secretária municipal da Reparação, Isaura Genoveva, afirmou que o projeto representa um reconhecimento à atuação das organizações culturais.