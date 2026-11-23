ESCOMBROS

Bombeiros resgatam bebê de 11 meses após deslizamento de terra em Salvador

Ao todo, seis pessoas foram resgatadas no IAPI

Esther Morais

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09:13

Bombeiros resgatam seis pessoas, incluindo bebê, após deslizamento de terra em Salvador Crédito: Divulgação

Seis pessoas, entre elas uma bebê de 11 meses, foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros após ficarem retidas em três residências atingidas por um deslizamento de terra no bairro do IAPI, em Salvador. A ocorrência foi registrada no domingo (22). Apesar do susto, não houve vítimas ou feridos, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Equipes do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) avaliaram as condições do local e identificaram uma varanda que interligava os imóveis como o acesso mais seguro para retirar os moradores. Os cinco adultos foram resgatados individualmente, com o auxílio de um triângulo de salvamento e uma escada. Já a bebê foi envolvida em duas mantas e conduzida cuidadosamente pelos militares até uma área segura.

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Após o resgate, a Codesal realizou uma avaliação técnica da região. O órgão informou que encaminhou aos setores responsáveis a remoção de partes instáveis, a retirada de escombros e de terra, além da aplicação de uma lona de 15 por 8 metros. A equipe municipal foi acionada por meio do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC).

O Corpo de Bombeiros alerta que, durante períodos de chuva, moradores de áreas de risco devem ficar atentos a sinais como rachaduras no solo e nas paredes, inclinação de árvores e postes, estalos na estrutura dos imóveis, portas e janelas emperradas e movimentação de terra ou pedras.