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Bombeiros resgatam vítima presa após elevador despencar em prédio de luxo em Salvador

Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ao acidente; as circunstâncias da queda ainda não foram detalhadas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11:49

Bombeiros retiraram vítima dos escombros
Bombeiros retiraram vítima dos escombros Crédito: Corpo de Bombeiros da Bahia

Uma pessoa que ficou presa após a queda de um elevador no edifício Salvador Prime, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, foi resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (13). Após ser retirada do equipamento, a vítima foi estabilizada e encaminhada a uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O resgate foi realizado por bombeiros do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), que tem sede no Iguatemi, na capital baiana. A corporação foi acionada para atender à ocorrência e enviou uma guarnição ao local.

Bombeiros retiraram vítima dos escombros

Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia
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Bombeiros retiraram vítima dos escombros por Corpo de Bombeiros da Bahia

As primeiras informações sobre o caso indicavam que havia uma pessoa ferida, que recebeu atendimento do Samu. Imagens registradas por pessoas que estavam no edifício também mostram a chegada de uma ambulância à área do acidente.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da queda do elevador nem sobre o estado de saúde da vítima após o encaminhamento para a unidade de saúde.

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Tags:

Vítima Elevador Elevandor Despencou Salvador Prime

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