ACIDENTE

Bombeiros resgatam vítima presa após elevador despencar em prédio de luxo em Salvador

Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ao acidente; as circunstâncias da queda ainda não foram detalhadas

Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11:49

Bombeiros retiraram vítima dos escombros Crédito: Corpo de Bombeiros da Bahia

Uma pessoa que ficou presa após a queda de um elevador no edifício Salvador Prime, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, foi resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (13). Após ser retirada do equipamento, a vítima foi estabilizada e encaminhada a uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O resgate foi realizado por bombeiros do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), que tem sede no Iguatemi, na capital baiana. A corporação foi acionada para atender à ocorrência e enviou uma guarnição ao local.

Bombeiros retiraram vítima dos escombros 1 de 4

As primeiras informações sobre o caso indicavam que havia uma pessoa ferida, que recebeu atendimento do Samu. Imagens registradas por pessoas que estavam no edifício também mostram a chegada de uma ambulância à área do acidente.