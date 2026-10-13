Bombeiros resgatam vítima presa após elevador despencar em prédio de luxo em Salvador

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Wendel de Novais
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11:49
Uma pessoa que ficou presa após a queda de um elevador no edifício Salvador Prime, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, foi resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (13). Após ser retirada do equipamento, a vítima foi estabilizada e encaminhada a uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O resgate foi realizado por bombeiros do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), que tem sede no Iguatemi, na capital baiana. A corporação foi acionada para atender à ocorrência e enviou uma guarnição ao local.
Bombeiros retiraram vítima dos escombros
As primeiras informações sobre o caso indicavam que havia uma pessoa ferida, que recebeu atendimento do Samu. Imagens registradas por pessoas que estavam no edifício também mostram a chegada de uma ambulância à área do acidente.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da queda do elevador nem sobre o estado de saúde da vítima após o encaminhamento para a unidade de saúde.