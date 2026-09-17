EMPREENDEDORISMO

'Bora abrir um CNPJ?': jornalista troca rotina da TV por food truck em Salvador

Driele Veiga se uniu à amiga Camila Santa Bárbara para criar o Rainhas do Sabor, com hambúrgueres batizados de Ficante, Namorado e Infiel

Thais Borges

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 14:51

A jornalista Driele Veiga e a empresária Camila Santa Bárbara fundaram o Rainhas do Sabor, food truck na Vila Laura Crédito: Divulgação

“Bora abrir um CNPJ?”. A pergunta, em meio à conversa entre duas amigas, foi o ponto de partida para uma mudança de vida. De um lado, a jornalista Driele Veiga, com mais de 20 ano de atuação como repórter de televisão e rádio. De outro, a empresária Camila Santa Bárbara, que já acumulava em diferentes segmentos e já esteve à frente de restaurante, lanchonete, loja de roupas e negócio de bijuterias.

“Bora!”, veio a resposta. Dali em diante, vieram planejamento, investimento, fornecedores, equipamentos, cardápio, contratação, estoque e uma rotina completamente nova para uma das sócias. Juntas, as duas fundaram o Rainhas do Sabor, food truck na Vila Laura que zerou o estoque de hambúrgueres artesanais logo no primeiro dia de vendas.

A jornalista Driele Veiga e a empresária Camila Santa Bárbara fundaram o Rainhas do Sabor, food truck na Vila Laura 1 de 5

Com nomes criativos e que poderiam fazer parte de uma conversa entre duas amigas sobre a vida amorosa – como Ficante, Namorado, Contatinho, Mentiroso e Infiel – o cardápio diferenciado virou uma estratégia de negócio.

Para Driele Veiga, o Rainhas do Sabor representa uma mudança de lugar profissional. Acostumada a contar histórias, ela agora vive a experiência de construir a própria história como empreendedora. Aos 41 anos e mãe de um adolescente, Driele trocou, em parte do dia, câmeras e microfones por fornecedores, estoque, chapa e cozinha.

“Eu sempre trabalhei com comunicação, imagem, conteúdo e relacionamento com o público. Entrar na alimentação foi começar praticamente do zero em uma área completamente diferente da minha. De repente eu estava aprendendo sobre blend, ponto da carne, chapa, estoque, fornecedor, tempo de produção. Empreender está sendo uma mistura de coragem, medo, muito trabalho e aprendizado. Mas, se tem uma coisa da qual eu nunca tive medo, foi de trabalhar”, conta.

Já a sócia Camila Santa Bárbara conhece bem os bastidores do empreendedorismo.

Foi ela quem decidiu dividir um novo negócio com uma amiga que não tinha qualquer experiência anterior com cozinha. “Técnica a gente ensina, processo a gente aprende. Vontade, comprometimento e coragem para colocar a mão na massa precisam vir da pessoa. Eu sabia que, se ela entrasse comigo, entraria de verdade”, afirma Camila Santa Bárbara.

Para Camila, a parceria também nasceu da percepção de que experiências diferentes poderiam se complementar dentro do negócio. “Eu já tive restaurante, lanchonete e empreendi em outros segmentos, então conheço um pouco dessa realidade. Driele chegou trazendo uma força muito grande de comunicação, criação e relacionamento com o público. Uma complementa a outra. Enquanto eu tenho uma experiência mais prática do empreendedorismo e da operação, ela consegue olhar para um produto e enxergar uma história, uma brincadeira, um conteúdo, uma maneira diferente de apresentar aquilo ao cliente. O Rainhas nasceu dessa mistura”, acrescenta

Estratégia de marca

Em vez de batizar os hambúrgueres apenas a partir dos ingredientes, as sócias decidiram brincar com algo que rende horas de conversa em qualquer mesa de amigas: relacionamentos. No cardápio, estão Ficante, Ficante Pro Maxx, Namorado, Contatinho, Mentiroso e Infiel.

Cada nome abre espaço para uma história. O Infiel, por exemplo, é considerado exagerado: leva dois blends de 150 gramas, cheddar, bacon crocante, creme de queijos, alface americana e tomate. Já os demais “status” ganharam suas próprias combinações e personalidades.

“Hambúrguer muita gente vende. A gente queria que as pessoas lembrassem de onde comeram e se divertissem também com a experiência. Quando alguém diz que foi ao Rainhas e comeu um ‘Infiel’ ou um ‘Mentiroso’, provavelmente a outra pessoa vai perguntar o que é aquilo. A conversa continua mesmo depois que o cliente vai embora. Minha experiência com comunicação me fez enxergar que o produto também poderia contar uma história”, explica Driele.

Nas redes sociais, elas mostram desde a preparação do espaço até limpeza, compras, montagem, correria, erros, acertos e a ajuda dos amigos nos primeiros dias. A proposta é mostrar um empreendimento sendo construído de verdade, e não apenas o resultado pronto. “A gente começou brincando com ‘bora abrir um CNPJ? Bora!’, mas depois do bora vêm os boletos”, diverte-se Driele.

O sucesso do primeiro dia, quando os hambúrgueres preparados para a operação se esgotaram, trouxe comemoração, mas também um novo desafio para as empreendedoras: transformar a curiosidade inicial em clientes recorrentes.

“Zerar o estoque no primeiro dia foi uma surpresa maravilhosa, mas a gente sabe que o verdadeiro desafio começa depois. Não queremos que alguém venha apenas porque achou o nome do hambúrguer engraçado. Queremos que venha pela curiosidade, goste do produto, seja bem atendido e tenha vontade de voltar. É isso que transforma uma ideia divertida em um negócio sustentável”, avalia Camila.

Além dos hambúrgueres artesanais, o Rainhas do Sabor oferece pizzas, pastéis salgados e doces, doguinho, batatas, açaí e bebidas. O espaço também aposta na experiência das famílias, com opção de diversão para as crianças.

SERVIÇO

Rainhas do Sabor Food Truck

Rua Raul Leite, Vila Laura – Salvador (BA)

Referência: final da rua do Condomínio Vila Privilege

Instagram: @rainhasdosaboor

WhatsApp: (71) 99117-5035