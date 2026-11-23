GASTRONOMIA

Boteco no Dois de Julho conquista pela comida farta e cerveja gelada

Conhecido pelos pratos fartos, endereço também aposta em petiscos saborosos

Em meio ao movimento comercial e à tradição boêmia do Dois de Julho, o Bar da Marli conquista moradores e visitantes com comida farta, petiscos bem servidos e cerveja gelada. Conhecido pelos tradicionais PFs de culinária baiana, o estabelecimento também aposta em quitutes que fazem bonito na mesa, como o camarão na tapioca e o bolinho de charque. Com uma atmosfera descontraída e sem firulas, o endereço é daqueles que traduzem o jeito soteropolitano de aproveitar um bom boteco. A matéria completa sobre o local está no site Ronaldo Jacobina, parceiro do CORREIO.