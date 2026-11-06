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Bracell apresenta uso de IA no recrutamento em evento de RH em Salvador

BahiaRH termina nesta sexta-feira (6) com debates sobre liderança e formação de profissionais no Centro de Convenções Salvador

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10:51

Bracell apresenta práticas de recrutamento com inteligência artificial no BahiaRH, em Salvador
Bracell apresenta práticas de recrutamento com inteligência artificial no BahiaRH, em Salvador Crédito: Divulgação

O uso de inteligência artificial no recrutamento é um dos temas que a Bracell apresenta no BahiaRH 2026, que termina nesta sexta-feira (6), no Centro de Convenções Salvador. A programação da empresa também discute quais competências os líderes precisam desenvolver com o avanço da IA e mostra como funciona o centro de formação mantido pela companhia no Polo Industrial de Camaçari.

Nesta sexta, a gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Bracell, Lorena Brasil, participa de duas atividades no palco Sollides. A primeira é um fórum sobre liderança em tempos de inteligência artificial. Das 16h10 às 16h40, ela volta ao palco para falar sobre como a companhia aproximou o RH da estratégia do negócio por meio do modelo de parceria conhecido como HRBP.

Bracell no BahiaRH 2026: da IA no recrutamento à formação profissional

Centro de formação da Bracell em Camaçari tem capacidade para receber cerca de 280 pessoas simultaneamente por Divulgação
Bracell apresenta práticas de recrutamento com inteligência artificial no BahiaRH, em Salvador por Divulgação
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Centro de formação da Bracell em Camaçari tem capacidade para receber cerca de 280 pessoas simultaneamente por Divulgação

No estande da empresa, os visitantes podem fazer um tour interativo pelas operações florestal e industrial e conhecer os programas do Bracell Learning Institute Nordeste (BLI). O centro oferece cursos e trilhas de formação a profissionais da Bracell e da Bracell Papéis, que tem unidades na Bahia e em Pernambuco. Com 923 m² de área construída, o prédio em Camaçari comporta cerca de 280 pessoas simultaneamente em nove ambientes, entre salas de treinamento e de reunião, biblioteca e anfiteatro.

A coordenadora de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Bracell Bahia, Fernanda Brandão, apresentou o trabalho do instituto na quinta-feira (5). “Queremos compartilhar aprendizados, provocar reflexões e mostrar, na prática, como o investimento em pessoas contribui para gerar resultados sustentáveis”, afirmou. No mesmo dia, o analista de Treinamento Igor Santos falou no palco IEL sobre a relação entre inovação, aprendizagem e resultados.

A programação do estande também aborda diversidade e inclusão e a aplicação da NR-1 às práticas de saúde e segurança no trabalho. A companhia apresenta ainda iniciativas vencedoras do Prêmio Ser Humano Nacional e do Prêmio IEL.

Com o tema “Inteligências do Agora”, a 21ª edição do BahiaRH começou na quinta-feira e é realizada pela Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Bahia (ABRH Bahia), pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e pela Bahia Eventos, empresa da Rede Bahia.

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