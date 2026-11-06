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Bracell apresenta uso de IA no recrutamento em evento de RH em Salvador

BahiaRH termina nesta sexta-feira (6) com debates sobre liderança e formação de profissionais no Centro de Convenções Salvador

Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10:51

Bracell apresenta práticas de recrutamento com inteligência artificial no BahiaRH, em Salvador Crédito: Divulgação

O uso de inteligência artificial no recrutamento é um dos temas que a Bracell apresenta no BahiaRH 2026, que termina nesta sexta-feira (6), no Centro de Convenções Salvador. A programação da empresa também discute quais competências os líderes precisam desenvolver com o avanço da IA e mostra como funciona o centro de formação mantido pela companhia no Polo Industrial de Camaçari.

Nesta sexta, a gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Bracell, Lorena Brasil, participa de duas atividades no palco Sollides. A primeira é um fórum sobre liderança em tempos de inteligência artificial. Das 16h10 às 16h40, ela volta ao palco para falar sobre como a companhia aproximou o RH da estratégia do negócio por meio do modelo de parceria conhecido como HRBP.

Bracell no BahiaRH 2026: da IA no recrutamento à formação profissional 1 de 2

No estande da empresa, os visitantes podem fazer um tour interativo pelas operações florestal e industrial e conhecer os programas do Bracell Learning Institute Nordeste (BLI). O centro oferece cursos e trilhas de formação a profissionais da Bracell e da Bracell Papéis, que tem unidades na Bahia e em Pernambuco. Com 923 m² de área construída, o prédio em Camaçari comporta cerca de 280 pessoas simultaneamente em nove ambientes, entre salas de treinamento e de reunião, biblioteca e anfiteatro.

A coordenadora de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Bracell Bahia, Fernanda Brandão, apresentou o trabalho do instituto na quinta-feira (5). “Queremos compartilhar aprendizados, provocar reflexões e mostrar, na prática, como o investimento em pessoas contribui para gerar resultados sustentáveis”, afirmou. No mesmo dia, o analista de Treinamento Igor Santos falou no palco IEL sobre a relação entre inovação, aprendizagem e resultados.

A programação do estande também aborda diversidade e inclusão e a aplicação da NR-1 às práticas de saúde e segurança no trabalho. A companhia apresenta ainda iniciativas vencedoras do Prêmio Ser Humano Nacional e do Prêmio IEL.