BONDE DO MALUCO

Braço-direito de Keu: quem é o líder do BDM no Arenoso preso durante operação em prédio de luxo

Edmilson Rosas Lima, conhecido como Mago, Buga ou Buda, é investigado por tráfico, associação criminosa e homicídios

Wendel de Novais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 13:02

Edmilson foi preso em prédio de luxo em São Paulo Crédito: Reprodução

Preso nesta sexta-feira (25), Edmilson Rosas Lima, 38 anos, conhecido como Mago, Buga ou Buda, é apontado como uma das pessoas próximas de Cleber Santos da Silva, o Keu ou Kel, liderança do Bonde do Maluco (BDM) que também foi presa em São Paulo há três anos. Segundo uma sentença do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Edmilson integrava uma associação voltada ao tráfico de drogas que atuava principalmente no Arenoso e em Sussuarana, em Salvador. O grupo era comandado por Keu, segundo a denúncia.

Edmilson é a segunda pessoa próxima de Keu localizada pela polícia em pouco mais de um mês. Em 20 de agosto, durante a Operação Véu de Areia, que prendeu 12 investigados por tráfico, Renata Rodrigues de Souza também foi capturada. Ela é esposa de Keu e, segundo as investigações, teria assumido uma função estratégica na organização criminosa após a prisão do companheiro.

Edmilson Rosas Lima foi preso em São Paulo 1 de 7

O histórico de Edmilson inclui ao menos duas condenações descritas pelo TJ-BA. Em uma delas, a investigação apontou a existência de uma associação “estável e duradoura” voltada ao tráfico de drogas, com atuação principalmente no Arenoso e em Sussuarana. De acordo com a denúncia, Edmilson fazia parte do núcleo ligado diretamente a Keu.

A relação entre os dois aparece também na investigação que levou à condenação. Segundo a sentença, Edmilson mantinha contato frequente com Keu e teria prestado contas sobre a venda de drogas quando o líder estava fora de Salvador. Uma testemunha policial afirmou ainda que ele participava da distribuição e entrega de entorpecentes.

Liderança

A acusação pela qual Edmilson foi condenado descreveu uma estrutura com funções distribuídas entre os integrantes do BDM. Havia pessoas responsáveis pela venda e distribuição de drogas, cobrança de valores, segurança dos pontos, guarda de armas e entorpecentes e monitoramento da movimentação policial. Edmilson, então identificado no processo pelos apelidos Buga ou Buda, foi apontado como integrante do núcleo mais próximo de Keu.

De acordo com a sentença, Edmilson e outros comparsas exerciam atividades relacionadas à segurança dos pontos de venda, guarda de armas e arrecadação do dinheiro obtido com o tráfico. A investigação também registrou conversas entre Edmilson e Keu. Nos diálogos interceptados, segundo a decisão, ele mantinha contato com o líder quando este estava fora de Salvador e prestava informações sobre a venda de drogas e a movimentação na região.

Uma testemunha policial afirmou ainda que Edmilson participava da distribuição e entrega de drogas. Na avaliação da Justiça, ele tinha uma participação direta e relevante na associação. A sentença apontou que Edmilson permanecia próximo de Cleber na estrutura do grupo e atuava sob seu comando desde o início da Operação Cassiano até o oferecimento da denúncia.

Polícia foi às ruas para prender pessoas ligadas à lavagem de dinheiro de facção 1 de 15

Outra condenação

Em outro processo, Edmilson foi acusado de envolvimento com drogas após uma ocorrência registrada em março de 2017. Na ocasião, policiais encontraram entorpecentes, balanças de precisão e munições em um Corsa que estava na loja Rei do Xenon. Também foram apreendidos drogas, pinos vazios e um revólver calibre .38 na residência de Diego Santos Nunes Cardoso.

Segundo a sentença, Diego afirmou aos policiais que o Corsa pertencia a Edmilson, conhecido naquele processo como Gordo. A equipe seguiu até Arembepe e encontrou Edmilson com uma pistola 9 mm carregada com dez munições. A arma, segundo a decisão, não tinha registro e não havia autorização para o porte.

Há uma particularidade processual nesse segundo caso. A denúncia imputou formalmente a Edmilson apenas o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. Apesar de a acusação descrever a apreensão da pistola, o crime relacionado à arma não foi inicialmente capitulado contra ele. Na sentença, o juiz aplicou a chamada emendatio libelli e enquadrou também a conduta no artigo 16 da Lei 10.826/2003, referente a arma de fogo de uso restrito.

A Justiça considerou que Edmilson era responsável pelo Corsa onde as drogas foram encontradas. De acordo com a decisão, os entorpecentes estavam escondidos dentro de uma caixa de som automotiva. O juiz interpretou a forma de acondicionamento como um mecanismo de ocultação que facilitaria o transporte e a distribuição das drogas.

Os depoimentos dos policiais também foram considerados na decisão. Segundo eles, Diego indicou onde Edmilson poderia ser encontrado em Arembepe. No local, os agentes abordaram o investigado e encontraram a pistola. Edmilson negou as acusações durante o processo. Disse que não conhecia Diego, afirmou que o Corsa não era dele e alegou que os policiais haviam colocado a arma em sua conta. Também relatou ter sido torturado durante a abordagem.

A sentença, porém, rejeitou a versão apresentada pela defesa. A decisão destacou ainda que, segundo os autos, Edmilson teria admitido na fase policial que havia comprado a pistola por cerca de R$ 5 mil e pretendia revendê-la por R$ 5,5 mil. Ao final, ele foi condenado por tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.