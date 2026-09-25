Braço-direito de Keu: quem é o líder do BDM no Arenoso preso durante operação em prédio de luxo

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Wendel de Novais
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 13:02
Preso nesta sexta-feira (25), Edmilson Rosas Lima, 38 anos, conhecido como Mago, Buga ou Buda, é apontado como uma das pessoas próximas de Cleber Santos da Silva, o Keu ou Kel, liderança do Bonde do Maluco (BDM) que também foi presa em São Paulo há três anos. Segundo uma sentença do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Edmilson integrava uma associação voltada ao tráfico de drogas que atuava principalmente no Arenoso e em Sussuarana, em Salvador. O grupo era comandado por Keu, segundo a denúncia.
Edmilson é a segunda pessoa próxima de Keu localizada pela polícia em pouco mais de um mês. Em 20 de agosto, durante a Operação Véu de Areia, que prendeu 12 investigados por tráfico, Renata Rodrigues de Souza também foi capturada. Ela é esposa de Keu e, segundo as investigações, teria assumido uma função estratégica na organização criminosa após a prisão do companheiro.
Edmilson Rosas Lima foi preso em São Paulo
O histórico de Edmilson inclui ao menos duas condenações descritas pelo TJ-BA. Em uma delas, a investigação apontou a existência de uma associação “estável e duradoura” voltada ao tráfico de drogas, com atuação principalmente no Arenoso e em Sussuarana. De acordo com a denúncia, Edmilson fazia parte do núcleo ligado diretamente a Keu.
A relação entre os dois aparece também na investigação que levou à condenação. Segundo a sentença, Edmilson mantinha contato frequente com Keu e teria prestado contas sobre a venda de drogas quando o líder estava fora de Salvador. Uma testemunha policial afirmou ainda que ele participava da distribuição e entrega de entorpecentes.
Liderança
A acusação pela qual Edmilson foi condenado descreveu uma estrutura com funções distribuídas entre os integrantes do BDM. Havia pessoas responsáveis pela venda e distribuição de drogas, cobrança de valores, segurança dos pontos, guarda de armas e entorpecentes e monitoramento da movimentação policial. Edmilson, então identificado no processo pelos apelidos Buga ou Buda, foi apontado como integrante do núcleo mais próximo de Keu.
De acordo com a sentença, Edmilson e outros comparsas exerciam atividades relacionadas à segurança dos pontos de venda, guarda de armas e arrecadação do dinheiro obtido com o tráfico. A investigação também registrou conversas entre Edmilson e Keu. Nos diálogos interceptados, segundo a decisão, ele mantinha contato com o líder quando este estava fora de Salvador e prestava informações sobre a venda de drogas e a movimentação na região.
Uma testemunha policial afirmou ainda que Edmilson participava da distribuição e entrega de drogas. Na avaliação da Justiça, ele tinha uma participação direta e relevante na associação. A sentença apontou que Edmilson permanecia próximo de Cleber na estrutura do grupo e atuava sob seu comando desde o início da Operação Cassiano até o oferecimento da denúncia.
Polícia foi às ruas para prender pessoas ligadas à lavagem de dinheiro de facção
Outra condenação
Em outro processo, Edmilson foi acusado de envolvimento com drogas após uma ocorrência registrada em março de 2017. Na ocasião, policiais encontraram entorpecentes, balanças de precisão e munições em um Corsa que estava na loja Rei do Xenon. Também foram apreendidos drogas, pinos vazios e um revólver calibre .38 na residência de Diego Santos Nunes Cardoso.
Segundo a sentença, Diego afirmou aos policiais que o Corsa pertencia a Edmilson, conhecido naquele processo como Gordo. A equipe seguiu até Arembepe e encontrou Edmilson com uma pistola 9 mm carregada com dez munições. A arma, segundo a decisão, não tinha registro e não havia autorização para o porte.
Há uma particularidade processual nesse segundo caso. A denúncia imputou formalmente a Edmilson apenas o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. Apesar de a acusação descrever a apreensão da pistola, o crime relacionado à arma não foi inicialmente capitulado contra ele. Na sentença, o juiz aplicou a chamada emendatio libelli e enquadrou também a conduta no artigo 16 da Lei 10.826/2003, referente a arma de fogo de uso restrito.
A Justiça considerou que Edmilson era responsável pelo Corsa onde as drogas foram encontradas. De acordo com a decisão, os entorpecentes estavam escondidos dentro de uma caixa de som automotiva. O juiz interpretou a forma de acondicionamento como um mecanismo de ocultação que facilitaria o transporte e a distribuição das drogas.
Os depoimentos dos policiais também foram considerados na decisão. Segundo eles, Diego indicou onde Edmilson poderia ser encontrado em Arembepe. No local, os agentes abordaram o investigado e encontraram a pistola. Edmilson negou as acusações durante o processo. Disse que não conhecia Diego, afirmou que o Corsa não era dele e alegou que os policiais haviam colocado a arma em sua conta. Também relatou ter sido torturado durante a abordagem.
A sentença, porém, rejeitou a versão apresentada pela defesa. A decisão destacou ainda que, segundo os autos, Edmilson teria admitido na fase policial que havia comprado a pistola por cerca de R$ 5 mil e pretendia revendê-la por R$ 5,5 mil. Ao final, ele foi condenado por tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
A pena nesse segundo processo foi estabelecida em 9 anos e 3 meses de reclusão, além de 594 dias-multa, em regime inicial fechado. Agora, anos depois, Edmilson volta ao centro de uma investigação policial. Segundo as autoridades baianas, ele é apontado como uma liderança ligada às atividades criminosas no Arenoso e foi localizado fora da Bahia durante uma operação interestadual.