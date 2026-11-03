CONFUSÃO ENTRE BANHISTAS

Briga generalizada causa tumulto e deixa três feridos no Porto da Barra

Uma das vítimas precisou ser encaminhada a um hospital

Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 08:41

Briga generalizada causa tumulto e deixa pelo menos três feridos no Porto da Barra Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma briga generalizada causou tumulto e deixou pelo menos três pessoas feridas no Porto da Barra, uma das principais praias de Salvador, no início da noite de segunda-feira (2), feriado de Finados. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra banhistas trocando socos e empurrões na faixa de areia. Nas imagens, também é possível ver pessoas arremessando bebidas na balaustrada.

Segundo a Polícia Militar, agentes da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) identificaram a aglomeração de pessoas envolvidas em uma discussão na faixa de areia. Durante a intervenção, os policiais perceberam que alguns dos envolvidos apresentavam ferimentos com sangramento.

Uma briga generalizada causou tumulto e deixou pelo menos três pessoas feridas no Porto da Barra, uma das principais praias de Salvador, no início da noite de segunda-feira (2). Leia em: https://t.co/Avn8JyIrhn https://t.co/QL8jBV0CVR — Mídias Correio (@midiacorreio24h) November 3, 2026

Pelo menos três pessoas tinham lesões e foram conduzidas à Central de Flagrantes para o registro da ocorrência. Uma delas precisou de atendimento médico e foi encaminhada a um hospital.