DENÚNCIA

Brigada K9 denuncia morte de cão e sumiço de oito animais após desocupação para ponte Salvador-Itaparica

Emerson França afirma estar há 40 dias sem acesso aos cães retirados da antiga sede da instituição; Estado diz que animais foram encontrados em condições precárias e recebem acompanhamento

Esther Morais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 10:50

Estado contraria denúncias e diz que animais foram encontrados em condições precárias e recebem acompanhamento veterinário Crédito: Amanda Ercília/GOVBA

O comandante Emerson França, responsável pela instituição de cães de trabalho e resgate voluntário Brigada K9, em Salvador, denuncia que está há 40 dias sem acesso aos animais retirados da antiga sede da entidade, no Espaço Jequitaia, no bairro da Calçada. Os cães foram removidos durante a desocupação da área pelo Governo da Bahia, em julho, para a implantação do canteiro de obras da Ponte Salvador-Itaparica. O caso viralizou após publicação da atriz Paula Burlamaqui questionando onde estão os animais (veja mais abaixo).

França afirma que, dos 25 cães que estavam no abrigo, oito cães desapareceram durante a mudança. Além disso, um animal morreu e o comandante diz que foi impedido de acessar o novo espaço para onde os animais foram levados, no antigo Estaleiro Corema, na Ribeira.

“Tenho fotos minhas no local acompanhando a obra. Quem pediu para fazer os canis de maneira adequada fui eu. Acompanhei a obra por dois meses, fazendo críticas construtivas para ajudar, porque o mestre de obras me disse que nunca tinha feito um canil e não sabia. Da Brigada foram levados 25 cães, não sei o que fizeram com os oito. Também não sei como furaram o olho do cachorro Black. Depois soubemos que mandaram eutanasiar o animal. A gente não quer briga, nem confusão, só quer ocupar o espaço onde estão os animais e continuar o trabalho da instituição”, declarou.

A Brigada K9 ocupa há cerca de 15 anos uma área do Espaço Jequitaia junto ao condomínio náutico da Calçada. Segundo a instituição, o terreno pertence ao Estado e estava abandonado há mais de 25 anos quando a Brigada foi convidada pelo condomínio a ocupar parte do espaço para ajudar na segurança do local. A entidade afirma que, após a decisão pela desocupação, foram realizadas reuniões com órgãos estaduais e houve a promessa de uma nova área equipada para abrigar os cães e os equipamentos utilizados nas atividades de resgate.

O Governo da Bahia, no entanto, apresenta uma versão diferente sobre as condições encontradas no local. Em nota, a Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste (Seponte), órgão temporário responsável por coordenar e fiscalizar a implantação da Ponte Salvador-Itaparica, informou que a área vinha sendo ocupada irregularmente e que, após o fim das tentativas de desocupação consensual, a retomada administrativa foi realizada em 24 de julho.

Comandante da Brigada K9 denuncia desaparecimento de cães após retirada pelo Governo da Bahia 1 de 10

Como tudo começou?

Nas tratativas para a transferência dos animais, a área do antigo Estaleiro Corema, na Ribeira, foi indicada como espaço definitivo para os cães, segundo a Brigada K9. A instituição afirma que solicitou à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) a construção de 30 canis e a reforma de uma edificação para abrigar a equipe.

De acordo com a Brigada, após seis meses de espera, apenas 16 das 30 unidades prometidas foram construídas. A instituição também questiona as dimensões e a estrutura dos canis, apontando falta de ventilação e espaço reduzido para os animais.

A Seponte, por sua vez, afirma que o antigo Estaleiro Corema recebeu estrutura provisória para acolher os cães, com 16 baias com solários, limpeza periódica, alimentação, medicamentos, exames, tratamentos veterinários, acompanhamento diário de cuidador e adestrador, além de segurança 24 horas.

Retirada dos cães ocorreu sem notificação prévia, diz Brigada K9

França afirma que a retirada dos animais aconteceu sem notificação prévia ou ofício formal. Segundo a Brigada K9, a operação foi realizada entre 23h30 e 4h, com presença de efetivo armado.

A instituição também afirma que os cães permaneceram trancados durante a noite, sem a rotina de soltura e higienização à qual estavam habituados. Durante a ação, segundo a Brigada, houve truculência e um dos animais sofreu uma lesão ocular.

Brigada K9 afirma que não tem acesso ao novo espaço 1 de 10

O comandante relaciona a operação à morte do cão Black e ao desaparecimento de outros animais. “Os animais estão lá trancados e só quem manuseia sou eu. Tanto que um dos animais mordeu um sargento da PM, que não tem capacidade técnica ou experiência. Foi um pitbull retirado de situação de maus-tratos”, afirmou.

Atriz fez publicação

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais após a atriz Paula Burlamaqui publicar, em seu perfil no Instagram, um relato sobre a retirada dos cães da Brigada K9 da antiga sede, na Calçada. Na publicação, a artista afirmou que, 36 dias após a operação, os animais permaneciam confinados no espaço da Corema e cobrou que o comandante Emerson França pudesse voltar a cuidar deles.

Ao mencionar que 25 cães teriam sido removidos durante a ação e que apenas 17 estariam no novo local, Paula Burlamaqui pediu esclarecimentos sobre o paradeiro dos oito animais apontados como desaparecidos pela instituição. A postagem também direciona um apelo ao governador Jerônimo Rodrigues para que cumpra o que teria sido acordado com a Brigada K9. A postagem já tem mais 6 mil comentários.

O que diz o governo?

A Seponte afirma que a retomada do Espaço Jequitaia foi conduzida por policiais militares especialistas em resolução de conflitos e trato com cães, além de integrantes da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), representantes de órgãos estaduais e profissionais da área veterinária.

Segundo a secretaria, 17 cães foram encontrados no local, em ambiente considerado insalubre, com abrigos precários e condições sanitárias inadequadas. A nota informa que alguns animais apresentavam pulgas, parasitas gastrointestinais, lesões e desidratação.

Na triagem inicial, seis cães foram classificados em risco verde, nove em risco amarelo e dois em risco vermelho. Os dois animais em situação mais grave foram encaminhados para internamento hospitalar.

Ainda de acordo com a Seponte, em 31 de agosto, 12 cães estavam classificados em risco verde, quatro em amarelo e nenhum em risco vermelho. A secretaria afirma que os quatro animais que ainda demandam maior atenção seguem recebendo cuidados e tratamentos específicos.

Morte do cão Black

Entre os casos detalhados pelo governo está o do cão Black. Segundo a Seponte, o animal foi encontrado em estado crítico e encaminhado imediatamente para atendimento hospitalar.

Durante uma laparotomia exploratória, de acordo com a nota, foram identificadas peritonite extensa, presença de conteúdo fecal e biliar na cavidade abdominal, além de isquemia, necrose e laceração duodenal.

A equipe veterinária concluiu pela inviabilidade do tratamento, e o cão foi submetido à eutanásia em 30 de julho, ainda sob anestesia.

A Brigada K9, no entanto, questiona as circunstâncias que envolveram a lesão e a morte do animal e cobra informações sobre os demais cães que, segundo a instituição, não foram localizados.

Caso foi denunciado ao Ministério Público

França afirma que procurou o Ministério Público da Bahia (MP-BA) antes da retirada dos cães. Segundo ele, denúncias foram feitas sobre o descumprimento do que havia sido acordado para a transferência da instituição e sobre as condições da nova estrutura.

“Registrei denúncias no Ministério Público três vezes antes mesmo da invasão. O Ministério Público sabia de tudo o que estava sendo construído no novo espaço para nós e não tomou providência em tempo hábil”, afirmou.

Em reunião realizada no Ministério Público, com representantes do Estado, da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), da Secretaria de Controle e Serviços (SECIS) e da Diretoria de Proteção Animal (DIPA), França cobrou explicações sobre o desaparecimento dos cães e a morte de Black.

Segundo a Brigada K9, durante a reunião o comandante soube que outros quatro cães também estariam desaparecidos, sem receber novas informações sobre o paradeiro dos animais.

Na ocasião, a Brigada também apresentou documentos como ata, estatuto e comprovação de utilidade pública publicada no Diário Oficial. A instituição afirma ainda que a DIPA reconheceu, durante a reunião, não possuir estrutura ou local disponível para receber os animais caso fossem retirados do espaço atual.

A reportagem procurou a Conder para se posicionar sobre as denúncias relacionadas à construção dos canis, mas não recebeu resposta até a última atualização desta matéria. O MP-BA também foi procurado e não se manifestou.

NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SEPONTE – SITUAÇÃO DOS CÃES DA “BRIGADA K9”

Desde setembro de 2025, o Estado e a Concessionária 2 de Julho, responsável pela implantação da Ponte Salvador Itaparica, buscaram viabilizar a desocupação consensual da área Espaço Jequitaia, para implantação do canteiro de obras do Sistema Rodoviário Ponte Salvador–Ilha de Itaparica. A área, de propriedade do Governo do Estado da Bahia, vinha sendo ocupada irregularmente por empresas e particulares majoritariamente do setor náutico, e a entidade privada denominada Instituto de Ensino, Pesquisa, Segurança e Defesa Social – Brigada K9.

Esgotada a via consensual, a retomada administrativa do Espaço Jequitaia foi executada pacificamente em 24 de julho de 2026, conduzida por policiais militares especialistas em resoluções de conflitos e trato com cães, além da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), com a participação de representantes de órgãos da gestão estadual e acompanhamento de profissional da área veterinária, seguindo todos os procedimentos e as diretrizes jurídicas e administrativas.

Em paralelo às negociações, o Governo do Estado adequou o antigo Estaleiro COREMA, no bairro da Ribeira, para um acolhimento provisório dos ocupantes, seus bens, assim como os animais.

No Espaço Jequitaia foram resgatados 17 cães, encontrados em ambiente insalubre, abrigos precários e condições sanitárias inadequadas. Alguns apresentavam situações clínicas visivelmente preocupantes e enfermidades que demandavam atendimento médico-veterinário de emergência. Os relatórios técnicos e veterinários, realizados na ocasião, identificaram, dentre outras alterações, infestação por pulgas, parasitismo gastrointestinal, lesões e desidratação. As fotos e vídeos indicam presença de dejetos biológicos, acúmulo de lixo e condições favoráveis à proliferação de vetores e pragas.

Na triagem veterinária inicial, seis animais foram classificados em risco verde, nove em risco amarelo e dois em risco vermelho. Estes últimos foram encaminhados imediatamente para internamento hospitalar conforme Relatório Técnico de Avaliação Clínica e Triagem Médico-Veterinária.

Os registros oficiais demonstram, portanto, que as condições inadequadas de abrigo e as alterações clínicas identificadas nos animais estavam presentes no momento da retomada administrativa, antes do acolhimento provisório providenciado pelo Estado.

A evolução clínica comprova a efetividade dos cuidados do Estado e da Concessionária: em 31 de agosto, 12 cães estavam em risco verde, 4 em amarelo e nenhum em vermelho. A melhora clínica e emocional dos animais está documentada e contrasta com a narrativa de abandono ou maus-tratos posteriores à operação de resgate. O quadro dos animais demonstra a efetividade das medidas adotadas após o resgate. Os quatro cães que ainda demandam maior atenção seguem recebendo cuidados e tratamentos específicos.

Casos de maior gravidade:

O Cão Black Black foi encontrado em estado crítico e encaminhado imediatamente ao hospital veterinário. Durante laparotomia exploratória, foram constatadas peritonite extensa, presença de conteúdo fecal e biliar na cavidade abdominal, isquemia, necrose e laceração duodenal com seis centímetros, em região anatômica próxima a estruturas vitais. A equipe médico-veterinária concluiu pela inviabilidade terapêutica. A eutanásia foi realizada em 30 de julho de 2026, ainda sob anestesia, mediante indicação técnica e autorização formal, para evitar o prolongamento da dor e do sofrimento do animal, dada a gravidade irreversível do quadro identificado durante o atendimento especializado.

A Cadela Princesa também foi classificada em risco vermelho e encaminhada para atendimento hospitalar. Apresentava anemia significativa e necessitou de transfusão sanguínea. Recebeu alta em 28 de julho de 2026 e permaneceu sob cuidados específicos. Avaliações posteriores registraram sopro cardíaco, formações nodulares e alterações esplênicas e gástricas ainda em investigação, com acompanhamento clínico, hematológico, cardiológico e por exames de imagem. Princesa está visivelmente mais forte e disposta a cada dia.

O acolhimento dos cães no Antigo Estaleiro COREMA - apesar de possuir caráter excepcional, emergencial e transitório - foi planejado para ter estrutura física digna e adequada, com 16 baias com solários, limpeza periódica, acompanhamento individualizados dos animais, alimentação especial, medicamentos, exames, tratamentos e acompanhamento médico-veterinário contínuo, atuação diária de cuidador e adestrador, com manejo, passeios, carinhos e medidas de redução de ansiedade e estresse, além da segurança 24h e visita periódica de representantes de órgãos institucionais.