Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brotas, Barra e Matatu estão entre os bairros com maior volume de chuva em Salvador

Regiões registraram os maiores acumulados de chuva considerando as seis horas anteriores ao registro das 21h

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 22:08

Salvador iniciou a semana sob fortes chuvas
Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Ao longo desta quinta-feira (3), Salvador registrou diversos pontos de chuva. Até as 21h, foram observados acumulados de cerca de 50 mm em alguns pontos da capital, com destaque para a região de Brotas, que registrou 49,6 mm em 24 horas, e Engenho Velho de Brotas, com 45,6 mm.

Na lista da Defesa Civil de Salvador (Codesal) com os bairros que registraram os maiores acumulados de chuva no mesmo período, aparecem:

  • Imbuí, com 43,6 mm;
  • Matatu, com 42,3 mm;
  • Boca do Rio, com 41 mm;
  • Saboeiro, com 37,4 mm;
  • Barris, com 35,6 mm;
  • Rio Vermelho, com 34,8 mm;
  • Ondina, com 34,8 mm;
  • Capelinha, com 34,4 mm.

Registro dos acumulados de chuvas (mm) em Salvador até às 21h desta quinta (3)

Registro dos acumulados de chuvas (mm) em Salvador por Reprodução/ Codesal
Registro dos acumulados de chuvas (mm) em Salvador por Reprodução/ Codesal
Registro dos acumulados de chuvas (mm) em Salvador por Reprodução/ Codesal
Registro dos acumulados de chuvas (mm) em Salvador por Reprodução/ Codesal
1 de 4
Registro dos acumulados de chuvas (mm) em Salvador por Reprodução/ Codesal

Os bairros de Brotas (33,2 mm), Barra (27,2 mm) e Matatu (26 mm) registraram os maiores acumulados de chuva considerando as seis horas anteriores ao registro.

Segundo a Codesal, imagens de satélite indicam que a frente fria já iniciou seu deslocamento em direção ao oceano. Apesar disso, ainda são esperadas pancadas de chuva em pontos da capital até a manhã desta sexta-feira (4).

A partir da tarde desta sexta-feira, a tendência é de redução gradual das chuvas, com diminuição da instabilidade sobre a capital.

Mais recentes

Imagem - Mantida em cárcere privado, mulher pede socorro em bilhete para professora do filho na Bahia

Mantida em cárcere privado, mulher pede socorro em bilhete para professora do filho na Bahia
Imagem - Traficante foragido há 18 anos por tentar matar rival de facção é preso na Bahia

Traficante foragido há 18 anos por tentar matar rival de facção é preso na Bahia
Imagem - Emboscada: trio pediu viagem por aplicativo para atrair ex-namorado de médico, que foi sequestrado e torturado

Emboscada: trio pediu viagem por aplicativo para atrair ex-namorado de médico, que foi sequestrado e torturado