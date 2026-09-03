VEJA A LISTA

Brotas, Barra e Matatu estão entre os bairros com maior volume de chuva em Salvador

Regiões registraram os maiores acumulados de chuva considerando as seis horas anteriores ao registro das 21h

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 22:08

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Ao longo desta quinta-feira (3), Salvador registrou diversos pontos de chuva. Até as 21h, foram observados acumulados de cerca de 50 mm em alguns pontos da capital, com destaque para a região de Brotas, que registrou 49,6 mm em 24 horas, e Engenho Velho de Brotas, com 45,6 mm.

Na lista da Defesa Civil de Salvador (Codesal) com os bairros que registraram os maiores acumulados de chuva no mesmo período, aparecem:

Imbuí, com 43,6 mm;

Matatu, com 42,3 mm;

Boca do Rio, com 41 mm;

Saboeiro, com 37,4 mm;

Barris, com 35,6 mm;

Rio Vermelho, com 34,8 mm;

Ondina, com 34,8 mm;

Capelinha, com 34,4 mm.

Registro dos acumulados de chuvas (mm) em Salvador até às 21h desta quinta (3) 1 de 4

Os bairros de Brotas (33,2 mm), Barra (27,2 mm) e Matatu (26 mm) registraram os maiores acumulados de chuva considerando as seis horas anteriores ao registro.

Segundo a Codesal, imagens de satélite indicam que a frente fria já iniciou seu deslocamento em direção ao oceano. Apesar disso, ainda são esperadas pancadas de chuva em pontos da capital até a manhã desta sexta-feira (4).