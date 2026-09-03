Brotas, Barra e Matatu estão entre os bairros com maior volume de chuva em Salvador

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Elaine Sanoli
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 22:08
Ao longo desta quinta-feira (3), Salvador registrou diversos pontos de chuva. Até as 21h, foram observados acumulados de cerca de 50 mm em alguns pontos da capital, com destaque para a região de Brotas, que registrou 49,6 mm em 24 horas, e Engenho Velho de Brotas, com 45,6 mm.
Na lista da Defesa Civil de Salvador (Codesal) com os bairros que registraram os maiores acumulados de chuva no mesmo período, aparecem:
Registro dos acumulados de chuvas (mm) em Salvador até às 21h desta quinta (3)
Os bairros de Brotas (33,2 mm), Barra (27,2 mm) e Matatu (26 mm) registraram os maiores acumulados de chuva considerando as seis horas anteriores ao registro.
Segundo a Codesal, imagens de satélite indicam que a frente fria já iniciou seu deslocamento em direção ao oceano. Apesar disso, ainda são esperadas pancadas de chuva em pontos da capital até a manhã desta sexta-feira (4).
A partir da tarde desta sexta-feira, a tendência é de redução gradual das chuvas, com diminuição da instabilidade sobre a capital.