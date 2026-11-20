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Elaine Sanoli
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 20:27
Os usuários do BRT de Salvador devem ficar atentos às mudanças na operação do sistema neste domingo (22). Em razão da realização das corridas Corre Fofo e Corrida Mateus, a linha B6 terá o itinerário temporariamente alterado, das 5h às 10h.
Durante esse período, os veículos atenderão somente até o ponto do Jardim dos Namorados, realizando o retorno nas proximidades do McDonald's, no Costa Azul. A partir das 10h, o itinerário completo até Patamares será restabelecido.
Equipes de fiscalização estarão acompanhando a operação para orientar os passageiros até a normalização do serviço.
A recomendação é que os usuários fiquem atentos à alteração temporária e programem seus deslocamentos com antecedência para evitar transtornos.