MOBILIDADE

BRT de Salvador terá alteração de itinerário neste domingo (22); confira mudança

Linha B6 terá trajeto modificado das 5h às 10h por conta de duas corridas de rua

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 20:27

BRT Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Os usuários do BRT de Salvador devem ficar atentos às mudanças na operação do sistema neste domingo (22). Em razão da realização das corridas Corre Fofo e Corrida Mateus, a linha B6 terá o itinerário temporariamente alterado, das 5h às 10h.

Durante esse período, os veículos atenderão somente até o ponto do Jardim dos Namorados, realizando o retorno nas proximidades do McDonald's, no Costa Azul. A partir das 10h, o itinerário completo até Patamares será restabelecido.

Equipes de fiscalização estarão acompanhando a operação para orientar os passageiros até a normalização do serviço.