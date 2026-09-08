EDUCAÇÃO

Bruno Reis anuncia pagamento de precatórios a professores de Salvador em setembro; veja a data

Anúncio foi feito pelo prefeito nesta terça-feira (8), durante evento em Cajazeiras XI;

Wendel de Novais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10:41

Prefeito Bruno Reis Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

Os professores da rede municipal de Salvador que têm direito aos precatórios do Fundef receberão os valores no próximo dia 17 de setembro. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis (União) na manhã desta terça-feira (8), durante a assinatura da ordem de serviço para a construção de uma nova escola em Cajazeiras XI. Ao todo, serão pagos R$ 94 milhões nesta primeira etapa.

“Vocês aprovaram o mês passado o precatório e eu quero anunciar aqui que no dia 17 de setembro nós vamos pagar 94 milhões de reais para os professores de abono. Agora, semana que vem, nós já vamos fazer o pagamento do Fundeb graças à aprovação da Câmara”, afirmou o prefeito durante o discurso.

A liberação dos recursos foi viabilizada após a Câmara Municipal de Salvador aprovar, em 12 de agosto, o projeto de lei complementar que regulamenta a destinação da primeira parcela dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) aos profissionais do Magistério da Educação Básica da rede municipal.

Educação em transformação 1 de 6

O texto aprovado pelos vereadores recebeu duas alterações por meio de emendas conjuntas. Uma delas ampliou o grupo de possíveis beneficiários ao incluir os professores substitutos. Para receber os valores, será necessário comprovar o exercício de funções de magistério na rede municipal de Salvador entre 1998 e 2006.

A outra mudança contempla cerca de 60 professores de Nível 3 que solicitaram progressão na carreira. Com a alteração aprovada pela Câmara, a mudança de nível terá efeitos financeiros retroativos à data em que o pedido de progressão foi protocolado. Durante o evento em Cajazeiras XI, Bruno Reis também afirmou que a prefeitura pretende ampliar a rede municipal de ensino com novas unidades.

“O prefeito apenas administra o dinheiro, mas aqui as coisas acontecem. São 52 grandes escolas como essa, que nós já entregamos ou estamos para entregar, e vamos, no meu segundo mandato, construir mais 28 grandes escolas. Doze a gente vai lançar semana que vem os editores de licitação, e mais 16 a gente vai lançar até o início do próximo ano para oferecer uma infraestrutura”, declarou.