SALVADOR

Bruno Reis autoriza construção de nova Praça Santa Dulce com investimento de R$ 27 milhões

Projeto no Largo de Roma prevê arena para celebrações, espaço para romeiros, parque infantil, praça de alimentação e área museográfica

Carol Neves

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 13:27

Bruno Reis apresenta projeto da nova Praça Santa Dulce, no Largo de Roma Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador autorizou, nesta sexta-feira (14), a construção da nova Praça Santa Dulce, no Largo de Roma, na Cidade Baixa. O projeto terá investimento estimado em R$ 27 milhões e previsão de conclusão em 12 meses, a tempo da Festa de Santa Dulce dos Pobres, em agosto de 2027. A proposta foi elaborada pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).

Segundo o prefeito Bruno Reis, a intervenção não será uma reforma da estrutura atual, mas a criação de um novo espaço integrado ao Santuário Santa Dulce dos Pobres. O projeto também prevê mudanças no sistema viário e a implantação de estacionamento.

“É uma nova praça, que será integrada ao Santuário, com uma mudança completa viária e estacionamento. O material utilizado será o que existe de mais moderno, de alto padrão”, explicou o prefeito.

Praça Irmã Dulce será construída com obra prevista para durar 12 meses 1 de 10

Turismo religioso

A iniciativa faz parte de um plano mais amplo para ampliar o turismo religioso na região. De acordo com Bruno Reis, a intenção é transformar o santuário em um dos principais destinos religiosos do país, além de fortalecer a Festa de Santa Dulce dos Pobres.

“O nosso desejo é muito mais do que transformar os festejos de Santa Dulce na principal festa religiosa do Brasil. É transformar esse Santuário como um todo em um dos mais visitados do nosso país. E isso requer investimentos. Temos um projeto grandioso aqui para o Abrigo Dom Pedro, que vai se incorporar também ao Santuário, e mais uma série de equipamentos que vamos implantar”, detalhou.

Espaços

A nova praça terá uma arena ao ar livre e um altar-palco destinado a celebrações. O projeto também inclui uma estrutura de apoio aos romeiros, com sanitários, vestiários, copa e refeitório, além de velário, parque infantil e praça de alimentação.

Outro espaço previsto é um salão museográfico, que terá recursos para projeções audiovisuais e uma exposição permanente com a réplica histórica da Kombi usada por Irmã Dulce no atendimento a pessoas doentes e necessitadas e no transporte de alimentos e medicamentos.

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O projeto também reserva uma área para a construção de um edifício-garagem. A estrutura terá um restaurante panorâmico no terraço e será implantada em uma segunda etapa.

“Vamos deixar como legado para a cidade essa nova grande praça, com o estacionamento, o novo Abrigo Dom Pedro, hotel, centro gastronômico, cerimonial. Naturalmente, quem vier me suceder terá o desafio de desenvolver novos projetos. Mas nós sabemos onde queremos chegar. A Fundação Mário Leal Ferreira desenvolveu um plano para toda a Península Itapagipana”, afirmou Bruno Reis.

A presidente da FMLF, Tânia Scofield, explicou que o projeto também terá elementos inspirados na história de Santa Dulce dos Pobres. Entre os materiais previstos está a pedra portuguesa amarela, que será utilizada pela primeira vez em Salvador, segundo ela.

“Vamos usar pela primeira vez na cidade a pedra portuguesa amarela. Para não ter uma manutenção tão periódica necessária, usaremos os melhores materiais possíveis. E os cobogós, aquelas divisórias vazadas, nós vamos fabricar como aquele véu da Irmã Dulce. Então, ele vai espelhar exatamente a praça toda com o véu da Irmã Dulce”, relatou Tânia.

O estacionamento, de acordo com a presidente da fundação, ficará para a segunda fase. A proposta é integrar a estrutura à vegetação e criar um mirante no último pavimento.

“Será muito orgânico, com uma vegetação cobrindo esse estacionamento, que perde aquela cara de coisa dura, pelo contrário, no último andar do estacionamento haverá uma vista panorâmica para Itapagipe”, disse.

Importância para região

Representando as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) no evento, a gestora executiva Sandra Ohlweiler destacou a importância da praça para devotos, voluntários, pacientes e moradores da região.

“Recebemos essa notícia ontem, no dia da Festa de Santa Dulce. A praça é um ponto de integração dos devotos, voluntários, pacientes das Obras Sociais e da própria comunidade. Gostaríamos de agradecer à Prefeitura e a todos aqueles que contribuíram para a realização desse sonho. Acho que vai facilitar bastante na locomoção dos devotos e turistas, inclusive na Festa de Santa Dulce. O projeto ficou muito bonito”, afirmou.

O frei Ícaro Rocha também ressaltou a integração entre a praça e o santuário, principalmente durante as celebrações que reúnem grande número de fiéis.

“Nós percebemos que o Santuário, em determinadas celebrações, não comporta o número de fiéis. Agora, a praça Santa Dulce se torna também um grande santuário a céu aberto, onde o teto é o céu, o trono de Deus. Então, esse projeto é para nós causa de alegria”, disse.

Para o religioso, o novo espaço também deverá ampliar as opções de convivência na Cidade Baixa.