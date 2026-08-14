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Bruno Reis autoriza construção de nova Praça Santa Dulce com investimento de R$ 27 milhões

Projeto no Largo de Roma prevê arena para celebrações, espaço para romeiros, parque infantil, praça de alimentação e área museográfica

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 13:27

Bruno Reis apresenta projeto da nova Praça Santa Dulce, no Largo de Roma
Bruno Reis apresenta projeto da nova Praça Santa Dulce, no Largo de Roma Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador autorizou, nesta sexta-feira (14), a construção da nova Praça Santa Dulce, no Largo de Roma, na Cidade Baixa. O projeto terá investimento estimado em R$ 27 milhões e previsão de conclusão em 12 meses, a tempo da Festa de Santa Dulce dos Pobres, em agosto de 2027. A proposta foi elaborada pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).

Segundo o prefeito Bruno Reis, a intervenção não será uma reforma da estrutura atual, mas a criação de um novo espaço integrado ao Santuário Santa Dulce dos Pobres. O projeto também prevê mudanças no sistema viário e a implantação de estacionamento.

“É uma nova praça, que será integrada ao Santuário, com uma mudança completa viária e estacionamento. O material utilizado será o que existe de mais moderno, de alto padrão”, explicou o prefeito.

Praça Irmã Dulce será construída com obra prevista para durar 12 meses

Bruno Reis apresenta projeto da nova Praça Santa Dulce, no Largo de Roma por Betto Jr. / Secom PMS
Bruno Reis apresenta projeto da nova Praça Santa Dulce, no Largo de Roma por Betto Jr. / Secom PMS
Bruno Reis apresenta projeto da nova Praça Santa Dulce, no Largo de Roma por Betto Jr. / Secom PMS
O frei Ícaro Roch por Betto Jr. / Secom PMS
Bruno Reis apresenta projeto da nova Praça Santa Dulce, no Largo de Roma por Betto Jr. / Secom PMS
Bruno Reis apresenta projeto da nova Praça Santa Dulce, no Largo de Roma por Betto Jr. / Secom PMS
Importância do espaço foi destacada por Betto Jr. / Secom PMS
Bruno Reis apresenta projeto da nova Praça Santa Dulce, no Largo de Roma por Betto Jr. / Secom PMS
Bruno Reis apresenta projeto da nova Praça Santa Dulce, no Largo de Roma por Betto Jr. / Secom PMS
Bruno Reis apresenta projeto da nova Praça Santa Dulce, no Largo de Roma por Betto Jr. / Secom PMS
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Bruno Reis apresenta projeto da nova Praça Santa Dulce, no Largo de Roma por Betto Jr. / Secom PMS

Turismo religioso

A iniciativa faz parte de um plano mais amplo para ampliar o turismo religioso na região. De acordo com Bruno Reis, a intenção é transformar o santuário em um dos principais destinos religiosos do país, além de fortalecer a Festa de Santa Dulce dos Pobres.

“O nosso desejo é muito mais do que transformar os festejos de Santa Dulce na principal festa religiosa do Brasil. É transformar esse Santuário como um todo em um dos mais visitados do nosso país. E isso requer investimentos. Temos um projeto grandioso aqui para o Abrigo Dom Pedro, que vai se incorporar também ao Santuário, e mais uma série de equipamentos que vamos implantar”, detalhou.

Espaços

A nova praça terá uma arena ao ar livre e um altar-palco destinado a celebrações. O projeto também inclui uma estrutura de apoio aos romeiros, com sanitários, vestiários, copa e refeitório, além de velário, parque infantil e praça de alimentação.

Outro espaço previsto é um salão museográfico, que terá recursos para projeções audiovisuais e uma exposição permanente com a réplica histórica da Kombi usada por Irmã Dulce no atendimento a pessoas doentes e necessitadas e no transporte de alimentos e medicamentos.

Conheça a trajetória de Irmã Dulce, o Anjo Bom da Bahia

Irmã Dulce aos dois anos, quando ainda era conhecida como Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Ao meio, de branco, Irmã Dulce na primeira comunhão, em 1922 por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce, ainda criança, à esquerda da foto, com a família por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce aos 18 anos, idade em que ingressou na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus por Divulgação/Osid
Da esquerda para direita - na primeira fileira: Irmã Maria das Neves (responsável pelas freiras), Irmã Pia, Irmã Raimunda, Irmã Pacífica. Na fila de trás: Irmã Clemência, Irmã Angelina, Irmã Prudência, Irmã Dulce, Irmã Terezinha e Irmã Nazaré - as noviças que se formaram juntas por Divulgação/Osid
Irmã Dulce aos 20 anos por OSID / divulgação
Irmã Dulce com o pai, Augusto Lopes Pontes por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce junto a irmã Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes, conhecida como Dulcinha por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce com a sobrinha, Maria Rita, no colo por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce em 1960, quando foi inaugurado o albergue Santo Antônio, na Cidade Baixa, em Salvador por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce atendendo uma multidão que necessitava de alimento e remédios por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce com o papa João Paulo II, quando ele visitou Salvador em 1980 por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce  por Irmã Dulce- Foto: Divulgação Osid
Em julho de 1979, Madre Teresa de Calcutá (1910-1997) esteve na capital baiana e conheceu Irmã Dulce por Osid
Irmã Dulce morreu no dia 13 de março de 1992
Legado da religiosa inspira criação da Faculdade Santa Dulce por Divulgação/Osid
Médico Dr. Taciano Campos. por Divulgação/Osid
Milza visitou Irmã Dulce, já estava muito doente e acamada, em 1990 por Reprodução
Angélica, sua mãe e Irmã Dulce em Salvador por Reprodução
Papa recebeu, no dia da canonização de Dulce, imagem das mãos de Maria Rita e Ana Maria (irmã de Dulce) ; Paolo Vilotta, postulador da causa da baiana de Salvador estava no ato por Servizio fotografico L' Osservatore Romano/Divulgação/Acervo Osid
Irmã Dulce por OSID / divulgação
Foto histórica de Irmã Dulce e o cangaceiro Volta Seca por Acervo Valber Carvalho
Papa João paulo II encontrando a irmã Dulce dos Pobres no hospital por Reprodução/Diário do Poder
Irmã Dulce no primeiro encontro com o papa João Paulo II por Reprodução/Estadão
Irmã Dulce junto com trabalhadores que frequentavam a União Operária São Francisco por Reprodução/MISBA
Irmã Dulce por Reprodução/Senado Federal
Irmã Dulce com crianças no galinheiro onde cuidava dos necessitados por Reprodução/Correio
Hospital Santo Antônio, também conhecido como Irmã Dulce por Reprodução/Governo da Bahia
Irmã Dulce por OSID / divulgação
Irmã Dulce e sua sanfona por OSID / divulgação
Irmã Dulce  por Irmã Dulce- Foto: Divulgação Osid
Irmã Dulce por Arquivo
Em uma das cartas, Dulce anuncia um "assalto" quando, na verdade, pegava emprestado a furadeira de um amigo por Marina Silva/CORREIO
Aos 89 anos, Abelardo guarda com carinho oito bilhetes escritos por Irmã Dulce por Marina Silva/CORREIO
O dia 13 de agosto é a data litúrgica da primeira santa brasileira por divulgação
O trabalho de Dulce ao lado dos enfermos começou aos 13 anos, quando transformou a casa de seus pais num local de atendimento por Acervo Memorial Irmã Dulce
Irmã Dulce por Divulgação/Osid
Irmã Dulce por Divulgação/Osid
Irmã Dulce por Divulgação/Osid
Irmã Dulce por Divulgação/Osid
Irmã Dulce por Divulgação/Osid
Irmã Dulce por Divulgação/Osid
Irmã Dulce por Divulgação/Osid
Irmã Dulce por Divulgação/Osid
Irmã Dulce ao lado de um paciente quando um galinheiro foi ocupado. Mais tarde, o local foi transformado em hospital por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Em 1949, área do galinheiro ocupado por Irmã Dulce para colocar os doentes, em Salvador por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce com crianças, em Salvador por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce em visita aos doentes na antiga enfermaria do Hospital Santo Antônio, em Salvador por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce com bebês na antiga pediatria do Hospital Santo Antônio, em Salvador por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce recolhendo crianças nas ruas de Salvador por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce junto as crianças da pediatria do Hospital Santo Antônio, em Salvador por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce ao lado de crianças do Centro Educacional Santo Antônio, em Salvador por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce com paciente do hospital, em Salvador por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce
Irmã Dulce por Divulgação/Osid
Irma Dulce por Arquivo
Irma Dulce por Reprodução
Corpo de Irma Dulce ficou em exposição em 2010 por Antônio Queiroz/CORREIO
No quarto de Irmã Dulce, no Memorial, está a cadeira na qual ela dormiu por quase 30 anos, em virtude de uma promessa por Divulgação
O terço utilizado por Irmã Dulce também está exposto no Memorial por Divulgação
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Irmã Dulce aos dois anos, quando ainda era conhecida como Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes por Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce

O projeto também reserva uma área para a construção de um edifício-garagem. A estrutura terá um restaurante panorâmico no terraço e será implantada em uma segunda etapa.

“Vamos deixar como legado para a cidade essa nova grande praça, com o estacionamento, o novo Abrigo Dom Pedro, hotel, centro gastronômico, cerimonial. Naturalmente, quem vier me suceder terá o desafio de desenvolver novos projetos. Mas nós sabemos onde queremos chegar. A Fundação Mário Leal Ferreira desenvolveu um plano para toda a Península Itapagipana”, afirmou Bruno Reis.

A presidente da FMLF, Tânia Scofield, explicou que o projeto também terá elementos inspirados na história de Santa Dulce dos Pobres. Entre os materiais previstos está a pedra portuguesa amarela, que será utilizada pela primeira vez em Salvador, segundo ela.

“Vamos usar pela primeira vez na cidade a pedra portuguesa amarela. Para não ter uma manutenção tão periódica necessária, usaremos os melhores materiais possíveis. E os cobogós, aquelas divisórias vazadas, nós vamos fabricar como aquele véu da Irmã Dulce. Então, ele vai espelhar exatamente a praça toda com o véu da Irmã Dulce”, relatou Tânia.

O estacionamento, de acordo com a presidente da fundação, ficará para a segunda fase. A proposta é integrar a estrutura à vegetação e criar um mirante no último pavimento.

“Será muito orgânico, com uma vegetação cobrindo esse estacionamento, que perde aquela cara de coisa dura, pelo contrário, no último andar do estacionamento haverá uma vista panorâmica para Itapagipe”, disse.

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Importância para região

Representando as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) no evento, a gestora executiva Sandra Ohlweiler destacou a importância da praça para devotos, voluntários, pacientes e moradores da região.

“Recebemos essa notícia ontem, no dia da Festa de Santa Dulce. A praça é um ponto de integração dos devotos, voluntários, pacientes das Obras Sociais e da própria comunidade. Gostaríamos de agradecer à Prefeitura e a todos aqueles que contribuíram para a realização desse sonho. Acho que vai facilitar bastante na locomoção dos devotos e turistas, inclusive na Festa de Santa Dulce. O projeto ficou muito bonito”, afirmou.

O frei Ícaro Rocha também ressaltou a integração entre a praça e o santuário, principalmente durante as celebrações que reúnem grande número de fiéis.

“Nós percebemos que o Santuário, em determinadas celebrações, não comporta o número de fiéis. Agora, a praça Santa Dulce se torna também um grande santuário a céu aberto, onde o teto é o céu, o trono de Deus. Então, esse projeto é para nós causa de alegria”, disse.

Para o religioso, o novo espaço também deverá ampliar as opções de convivência na Cidade Baixa.

“Vai ajudar muito a nossa região da Cidade Baixa, que carece de espaços como esse. Acredito que a comunidade vai ficar feliz. Como nós vimos que ocorreu com a praça do Bonfim. Que espaço bonito, né? As pessoas vão, tem segurança. Todos os dias tem muito movimento ali. E a praça Santa Dulce vai ser mais um outro instrumento para essa convivência”, concluiu.

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