MÚSICA

Bruno Reis defende Jorge & Mateus no Festival Virada Salvador: 'Questão política nunca foi critério'

Dupla está confirmada no Festival Virada Salvador após cancelamento de shows em Recife e Fortaleza

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:55

Jorge & Mateus Crédito: Divulgação

O prefeito Bruno Reis defendeu nesta quarta-feira (4) a contratação de Jorge & Mateus para o Festival Virada Salvador e afirmou que posições políticas não são usadas como critério para escolher as atrações. A dupla se apresentará em 31 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

“Esse festival celebra a música, a cultura, a arte. Nunca questão política foi critério para definição das apresentações e não pode ser”, declarou o prefeito durante a apresentação da programação.

A confirmação dos sertanejos ocorre um dia após as prefeituras de Recife e Fortaleza anunciarem o cancelamento de shows da dupla nas festas de fim de ano. As apresentações foram alvo de pedidos de boicote após voltar a circular um vídeo em que Jorge manifesta apoio a Flávio Bolsonaro (PL) e meio a polêmica sobre ataques ao Nordeste.

Veja atrações do Festival Virada Salvador 1 de 25

Ao comentar o assunto, Bruno Reis defendeu o respeito às diferenças e disse que os artistas têm direito de expressar suas opiniões. “Nós vivemos em uma democracia, temos que respeitar opiniões divergentes. Democracia é ter capacidade de conviver com quem pensa diferente do nosso pensamento.”

O prefeito afirmou que a diversidade musical orienta a montagem da programação e rejeitou a disputa ideológica como parâmetro para a gestão. “Não sou prefeito de direita, nem de esquerda. Essa briga não nos pertence”, declarou. “Os artistas também têm esse direito e cabe a nós respeitá-los e governar para todos.”

A polêmica envolvendo Jorge começou com uma gravação feita em 20 de outubro, durante um encontro de artistas sertanejos em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro, em Nerópolis (GO). Na ocasião, o cantor declarou: “Pode chorar, mas eu não voto no PT”. A fala não menciona o Nordeste, e Mateus não aparece no vídeo que motivou as críticas.

Após a repercussão, Jorge divulgou uma nota na qual negou ter feito declarações ofensivas ao Nordeste e afirmou ter carinho, admiração e respeito pela região. Ele também ressaltou que o esclarecimento era pessoal e não envolvia Mateus ou a trajetória da dupla.