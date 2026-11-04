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Bruno Reis defende Jorge & Mateus no Festival Virada Salvador: 'Questão política nunca foi critério'

Dupla está confirmada no Festival Virada Salvador após cancelamento de shows em Recife e Fortaleza

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:55

Jorge & Mateus
Jorge & Mateus Crédito: Divulgação

O prefeito Bruno Reis defendeu nesta quarta-feira (4) a contratação de Jorge & Mateus para o Festival Virada Salvador e afirmou que posições políticas não são usadas como critério para escolher as atrações. A dupla se apresentará em 31 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

“Esse festival celebra a música, a cultura, a arte. Nunca questão política foi critério para definição das apresentações e não pode ser”, declarou o prefeito durante a apresentação da programação.

A confirmação dos sertanejos ocorre um dia após as prefeituras de Recife e Fortaleza anunciarem o cancelamento de shows da dupla nas festas de fim de ano. As apresentações foram alvo de pedidos de boicote após voltar a circular um vídeo em que Jorge manifesta apoio a Flávio Bolsonaro (PL) e meio a polêmica sobre ataques ao Nordeste.

Veja atrações do Festival Virada Salvador

Dia 30: Durval Lelys por Reprodução
Dia 30: Pedro Sampaio por Divulgação
Dia 30: Pablo por Divulgação
Dia 30: Natanzinho Lima  por Divulgação
Dia 30: Tony Salles por Jimmy Galvão/Divulgação
Dia 31: Parangolé por Marina Silva/CORREIO
Dia 31: Jorge & Mateus  por Reprodução
Dia 31: Ivete Sangalo (comanda a contagem) por Reprodução/Instagram
Dia 31: Dennis DJ por Reprodução/Instagram
Dia 31: Bell Marques por Webert Belicio/ AgNews
Dia 1º: Timbalada por Divulgação
Dia 1º: Nattan por Divulgação
Dia 1º: Toque Dez por Divulgação
Dia 1º: Zé Vaqueiro por Reprodução | Instagram
Dia 1º: Olodum por Divulgação
Dia 1º: Benzadeus por Divulgação
Dia 2: Léo Santana por Vitor Santos/ AgNews
Dia 2: Ludmilla por Reprodução/Instagram
Dia 2: Zé Neto e Cristiano por Reprodução/Redes Sociais
Dia 2: Xanddy Harmonia por Reprodução/Instagram
Dia 3: Daniela Mercury por Reprodução/YouTube
Dia 3: É o Tchan por Elias Dantas
Dia 3: Edson Gomes por Reprodução
Dia 3: BaianaSystem por Bob Wolfeson/divulgação
Dia 3: Psirico por Reprodução
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Dia 30: Durval Lelys por Reprodução

Ao comentar o assunto, Bruno Reis defendeu o respeito às diferenças e disse que os artistas têm direito de expressar suas opiniões. “Nós vivemos em uma democracia, temos que respeitar opiniões divergentes. Democracia é ter capacidade de conviver com quem pensa diferente do nosso pensamento.”

O prefeito afirmou que a diversidade musical orienta a montagem da programação e rejeitou a disputa ideológica como parâmetro para a gestão. “Não sou prefeito de direita, nem de esquerda. Essa briga não nos pertence”, declarou. “Os artistas também têm esse direito e cabe a nós respeitá-los e governar para todos.”

A polêmica envolvendo Jorge começou com uma gravação feita em 20 de outubro, durante um encontro de artistas sertanejos em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro, em Nerópolis (GO). Na ocasião, o cantor declarou: “Pode chorar, mas eu não voto no PT”. A fala não menciona o Nordeste, e Mateus não aparece no vídeo que motivou as críticas.

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Jorge & Mateus são retirados do Réveillon de Fortaleza e Recife após polêmica política

Após a repercussão, Jorge divulgou uma nota na qual negou ter feito declarações ofensivas ao Nordeste e afirmou ter carinho, admiração e respeito pela região. Ele também ressaltou que o esclarecimento era pessoal e não envolvia Mateus ou a trajetória da dupla.

Em Salvador, Jorge & Mateus dividirão a programação de 31 de dezembro com Parangolé, Ivete Sangalo, Dennis DJ e Bell Marques. O Festival Virada Salvador terá cinco dias de shows, de 30 de dezembro a 3 de janeiro, com previsão de mais de 100 horas de música em dois palcos.

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