Butique da Chave: empresário executado a tiros no Itaigara era referência na região

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Wendel de Novais
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 07:38
O chaveiro Eduardo Santana de Oliveira, 31 anos, executado a tiros na tarde de terça-feira (22), tinha um estabelecimento na Av. Antônio Carlos Magalhães e era referência no ramo das chaves para clientes da região. Dono da ‘Butique da Chave’, Eduardo trabalhava com atendimento 24 horas para serviços com chaves, chaves codificadas, abertura e troca de segredo, troca de pilha de relógio e fechadura eletrônica.
Nas redes sociais, clientes costumavam destacar a qualidade o serviço. “A melhor banca de chaveiro de Salvador, sem dúvidas! Atendimento de excelência, serviço impecável, rapidez e qualidade em cada detalhe”, escreveu uma cliente.
“Gratidão pela atenção e dedicação conosco! O serviço é impecável. Parabéns e sucesso a você a Butique das chaves”, destacou outra. Eduardo costumava publicar imagens com registros dos serviços, principalmente com chaves automotivas.
Eduardo é dono da Butique da Chave
Eduardo foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (22), dentro do próprio estabelecimento. Segundo a Polícia Militar, equipes da 13ª Companhia Independente foram acionadas após uma denúncia de que havia um homem ferido na Avenida Antônio Carlos Magalhães.
Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o empresário já sem vida e com marcas provocadas por disparos de arma de fogo. Os agentes realizaram rondas nas proximidades na tentativa de localizar os responsáveis pelo ataque, mas nenhum suspeito foi encontrado.
O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a autoria ou a motivação do assassinato.