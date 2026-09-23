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Butique da Chave: empresário executado a tiros no Itaigara era referência na região

Eduardo Santana de Oliveira, de 31 anos, foi encontrado morto dentro do próprio estabelecimento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 07:38

Eduardo era dono da Butique da Chave
Eduardo era dono da Butique da Chave Crédito: Reprodução

O chaveiro Eduardo Santana de Oliveira, 31 anos, executado a tiros na tarde de terça-feira (22), tinha um estabelecimento na Av. Antônio Carlos Magalhães e era referência no ramo das chaves para clientes da região. Dono da ‘Butique da Chave’, Eduardo trabalhava com atendimento 24 horas para serviços com chaves, chaves codificadas, abertura e troca de segredo, troca de pilha de relógio e fechadura eletrônica.

Nas redes sociais, clientes costumavam destacar a qualidade o serviço. “A melhor banca de chaveiro de Salvador, sem dúvidas! Atendimento de excelência, serviço impecável, rapidez e qualidade em cada detalhe”, escreveu uma cliente.

“Gratidão pela atenção e dedicação conosco! O serviço é impecável. Parabéns e sucesso a você a Butique das chaves”, destacou outra. Eduardo costumava publicar imagens com registros dos serviços, principalmente com chaves automotivas.

Eduardo é dono da Butique da Chave

Eduardo era dono da Butique da Chave por Reprodução
Eduardo era dono da Butique da Chave por Reprodução
Eduardo era dono da Butique da Chave por Reprodução
Eduardo era dono da Butique da Chave por Reprodução
Eduardo era dono da Butique da Chave por Reprodução
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Eduardo era dono da Butique da Chave por Reprodução

Eduardo foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (22), dentro do próprio estabelecimento. Segundo a Polícia Militar, equipes da 13ª Companhia Independente foram acionadas após uma denúncia de que havia um homem ferido na Avenida Antônio Carlos Magalhães.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o empresário já sem vida e com marcas provocadas por disparos de arma de fogo. Os agentes realizaram rondas nas proximidades na tentativa de localizar os responsáveis pelo ataque, mas nenhum suspeito foi encontrado.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a autoria ou a motivação do assassinato.

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Tags:

Butique da Chave Eduardo Santana de Oliveira

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