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Cabo de Salvador vira alvo de operação por vender armas e munições do Exército para facções

Militar teria vendido cerca de mil munições de fuzil; apuração também cita granadas e negociações de armas.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 08:12

Deivison virou alvo de operação por vender armas do Exército
Deivison virou alvo de operação por vender armas do Exército Crédito: Reprodução

Um cabo do Exército lotado em Salvador é investigado por suspeita de repassar armamentos e munições a organizações criminosas. A apuração aponta que Deivison dos Santos Ferreira, do 6º Batalhão de Polícia do Exército (BPE), teria negociado munições, granadas e armas com integrantes do tráfico de drogas, de acordo com informações do Fantástico. 

O nome do militar surgiu durante uma investigação sobre o narcotráfico na capital baiana. Em abril, após uma operação em um imóvel de Itapuã usado para guardar e preparar drogas, policiais apreenderam celulares e analisaram as conversas registradas nos aparelhos. Em um deles, pertencente a Gabriel Reis Oliveira — apontado como comprador e revendedor de armas e drogas para facções —, foram encontradas mensagens atribuídas ao cabo.

Deivison virou alvo de operação por vender armas do Exército

Deivison virou alvo de operação por vender armas do Exército por Reprodução
Deivison virou alvo de operação por vender armas do Exército por Reprodução
Deivison virou alvo de operação por vender armas do Exército por Reprodução
Deivison virou alvo de operação por vender armas do Exército por Reprodução
Deivison virou alvo de operação por vender armas do Exército por Reprodução
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Deivison virou alvo de operação por vender armas do Exército por Reprodução

Conforme os investigadores, Gabriel tratava diretamente com Deivison a compra de materiais de uso restrito. O militar teria se identificado por meio de um emoji e, em seguida, compartilhado o próprio CPF e uma chave Pix para receber os valores. A polícia afirma que essas informações permitiram confirmar quem estava por trás das mensagens. As conversas indicariam a venda de aproximadamente mil munições de fuzil, dos calibres 5.56 e 7.62, além de tratativas sobre granadas, cuja quantidade não foi estabelecida.

Uma das hipóteses apuradas é que o material tenha sido retirado dos estoques do Exército durante exercícios militares. Pela rotina da unidade, sobras de munições e granadas usadas nos treinamentos deveriam ser devolvidas ao paiol. Os investigadores suspeitam, porém, que parte dos itens tenha sido desviada e que os registros de estoque possam ter sido modificados para ocultar a falta. Em mensagens, o militar teria citado atividades de treinamento em Paulo Afonso e a possibilidade de conseguir mais material depois delas.

A Operação Reino Oculto, realizada nesta semana, reuniu 250 agentes e terminou com 33 pessoas presas, suspeitas de integrar a organização criminosa. Foram 27 prisões em Salvador e na região metropolitana, duas no interior baiano, três em Sergipe e uma em São Paulo. Deivison estava entre os alvos, mas já se encontrava preso desde o mês anterior, por decisão da Justiça Militar. O Comando da Sexta Região Militar informou que a prisão preventiva está relacionada a outra investigação, sobre o desaparecimento de coletes balísticos, e que ele permanece custodiado em uma unidade militar, à disposição da Justiça.

A apuração também identificou conversas sobre a negociação de armas de fogo. Segundo a Polícia Civil, o cabo teria oferecido pistolas e fuzis a integrantes do grupo, mas ainda não foi confirmado se essas armas tinham origem no Exército. A investigação continua para esclarecer a procedência e o destino dos materiais negociados.

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Tags:

Deivison dos Santos Ferreira Cabo do Exército Batalhão de Salvador

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