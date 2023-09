. Crédito: Foto: Ana Albuquerque/ CORREIO

O investimento em ESG feito pelo setor produtivo do Brasil já traz bons resultados não só para empresas, mas também para a comunidade. Exemplos não faltam, e alguns deles foram apresentados no painel Práticas ESG fortalecendo a Cadeia Produtiva.



Mediado pelo jornalista e editor de Economia do CORREIO, Donaldson Gomes, o painel contou com a participação do ceo da incorporadora e construtora Moura Dubeux, Diego Villar e do sócio da Deloitte responsável por liderar as operações na Região Nordeste, Edson Cedraz. Também foram convidados o diretor-geral da Bracell Bahia, Guilherme Araújo e o gerente de Relações com Investidores e Relações Internacionais da Unipar, Sérgio Santos.

E foi o CEO da incorporadora e construtora Moura Dubeux, Diego Villar, que abriu o painel trazendo um pouco da trajetória da incorporadora na agenda ESG. Uma das ações mais consistentes está no retrofit, que consiste na restauração de prédios ao invés de demoli-los para novas habitações, reduzindo, por exemplo, a geração de resíduos nas construções.

“Em Recife, transformamos um moinho que era um equipamento abandonado em moradia e fez apartamento. Se você olhar para Salvador, há muitos anos foram fechados o Pestana e o antigo Salvador Praia Hotel. A Moura adquiriu, um investimento alto para requalificar e reutilizar em uma área onde houve um investimento público de melhoria muito forte. São projetos que tem reuso de água, placas solares e até em alguns deles até detector de umidade para diminuir o consumo de ar-condicionado”.

É irracional não se preocupar com esses pilares, conforme reforça Villar: “Não é porque é bonitinho, é necessário. A entrega exige que você tenha práticas fortes de ESG e a governança é o primeiro pilar para você pensar tudo isso. Temos tecnologia e capacidade para avançar mais como em outros lugares do mundo. Entretanto, o cliente ainda é paradoxal: ao mesmo tempo que ele quer consumir um produto sustentável, ele não quer pagar mais. A gente quer se diferenciar incorporar tudo isso e ajudar no desenvolvimento”.

Em seguida, sócio da Deloitte responsável por liderar as operações na Região Nordeste, Edson Cedraz, fez questão de reforçar que ESG não é filantropia.“O ESG quando é visto como estratégia deixa de ser custo, gerando um valor agregado muito grande com sustentabilidade financeira. Não é só cumprir papel. É toda uma jornada. Isso não é filantropia. Existe uma via de mão dupla”.Na Delloite, a empresa criou um portal com o cadastro de mais de 1 mil projetos de impacto social e 3 mil clientes da consultoria que estão de olho nessas iniciativas. “A Delloite faz a conexão entre essas duas pontes com o intuito de viabilizar essas ações. Temos o privilégio de fazer a nossa parte olhando para a dentro, mas também, de atuar junto as maiores empresas no desenvolvimento dos seus programas de ESG”, afirma.

Todo mundo ganha Na indústria, as práticas de ESG não estão limitadas apenas ao chão de fábrica e cada vez mais alcançam todo o entorno. Na unidade da Bracell Bahia instalada no Complexo Industrial de Camaçari, a empresa tem o conceito agregado a sua trajetória, como assegura o diretor-geral da Bracell Bahia, Guilherme Araújo. “Estou no setor se celulose há 30 anos e a história do setor vem se modificando e desenvolvendo com relação às práticas de ESG. Se for bom para a comunidade, se for bom para o país, se for bom para o clima, se for bom para cliente, aí, sim, vai ser bom para nós. Isso é um filtro que todos nós usamos na empresa o tempo todo”.Uma das líderes globais na produção de celulose solúvel, utilizada na fabricação de tecidos como a viscose, a unidade da Bracell na Bahia importa esse conhecimento e tecnologia para fora. “Quando a gente fala em ESG como departamento ele tem que existir, mas ele existe como uma filosofia, um divulgador, um guardião. Por isso a gente faz com que todas as pessoas dentro da organização pensem em ESG. Isso nos dá perenidade para continuar. Se a gente não fizer o ESG, não vamos sobreviver. Precisamos garantir essa sustentabilidade”, comenta.

Ao final do painel, o gerente de Relações com Investidores e Relações Internacionais da Unipar, Sérgio Santos, trouxe a experiência do investimento da empresa química na geração da sua própria energia limpa. Na Bahia, o projeto do Parque Eólico no município de Tucano, em parceria com a AES Brasil, já está 100% construído e se encontra agora em fase de teste.

““Toda a mão de obra é local da região. É o tipo de projeto socialmente sustentável. Treinamos o pessoal para operar o parque que vai gerar energia para atender às nossas operações fabris . No próximo ano, a expectativa é começar a produzir hidrogênio e soda verde aqui no estado, o que representa a retomada da produção de cloro/soda na Bahia”.

Na produção do cloro soda, a energia elétrica é a principal matéria-prima e reponde por um pouco mais de 50% do custo. O comprometimento da alta administração com o ESG é muito determinante para que o conceito se torne uma prática responsável e constante. “Se a gente quer ser sustentável porque não vamos atacar primeiro nesse ponto? Hoje, por exemplo, na fábrica de Cubatão da Unipar, ela já iniciou o recebimento de energia renovável. Primeiro passo para sustentabilidade, gerando inclusive, hidrogênio verde. Tudo que foi discutido nesse seminário envolve uma coisa só: as pessoas, que são o principal tema que estamos discutindo”, complementa Sérgio Santos. Para o jornalista e editor de Economia do CORREIO, Donaldson Gomes, o painel trouxe contribuições importantes para o desenvolvimento e aumento da competitividade da cadeia produtiva do estado. “Não adianta a empresa se fechar na bolha da responsabilidade e olhar só para dentro, sem impactar o entorno. É necessário fomentar essa responsabilidade entre os seus fornecedores, clientes e toda comunidade onde a empresa está inserida. Esse é o grande desafio da agenda ESG”, analisa.

DESTAQUES DO PAINEL

. A governança é o primeiro pilar para tirar o conceito de ESG do discurso e transformar essas práticas em ações.

. ESG não é filantropia. Governança, governança ambiental, social e corporativa são uma via de mão dupla para as organizações, sociedade e públicos de interesse.

. Não existe ESG sem impactar o entorno. As ações não podem ficar só dentro das empresas, as iniciativas precisam atingir todo o contexto onde a empresa está inserida.