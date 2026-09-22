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Cafeteria de Salvador é eleita a terceira melhor do Brasil

Estabelecimento também ficou em 14º lugar entre as melhores cafeterias da América do Sul

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 09:27

Cafeteria de Salvador é eleita a terceira melhor do Brasil
Cafeteria de Salvador é eleita a terceira melhor do Brasil Crédito: Divulgação

A Do Coado ao Espresso, cafeteria especializada em cafés especiais na Pituba, em Salvador, foi eleita a 3ª melhor cafeteria do Brasil no ranking The South America's 100 Best Coffee Shops 2026. A marca também ocupa a 14ª posição entre as melhores da América do Sul.

Mais de 4.200 cafeterias de diferentes países sul-americanos foram analisadas durante o processo. Segundo a organização, o resultado considera avaliações de especialistas e votação pública, sendo 70% da pontuação definida por um painel especializado e 30% pelos votos do público.

Conheça cafeteria Do Coado ao Espresso

Cafeteria de Salvador é eleita a terceira melhor do Brasil por Divulgação
Cafeteria de Salvador é eleita a terceira melhor do Brasil por Divulgação
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Cafeteria de Salvador é eleita a terceira melhor do Brasil por Divulgação
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Cafeteria de Salvador é eleita a terceira melhor do Brasil por Divulgação

Entre as brasileiras, 12 cafeterias alcançaram pontuação suficiente para entrar no ranking das 100 melhores. A Do Coado ao Espresso ficou na terceira posição nacional.

O resultado amplia a trajetória de reconhecimento da marca baiana. Em novembro de 2025, a cafeteria foi eleita Torrefação do Ano Brasil 2025, durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte.

Fundada por Flávio Camargos, Matheus Maciel e Nayara Chaves, a Do Coado ao Espresso começou como uma torrefação especializada em cafés especiais. Com a abertura da cafeteria na Pituba, a marca passou a reunir café especial, gastronomia e experiências relacionadas à bebida.

A cafeteria fica na Rua das Hortênsias, nº 776, na Pituba, e funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados e domingos, das 9h às 18h.

Tags:

Café

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