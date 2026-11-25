SERVIÇOS GRATUITOS

Cajazeiras recebe ação gratuita com consultas médicas, emissão de RG e serviços de emprego nesta sexta; veja quem pode participar

Ação acontece no Colégio Estadual Professor Nelson Barros, a partir das 8h, com atendimentos gratuitos de saúde, vacinação, exames de vista, orientação jurídica e negociação de dívidas

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 15:09

Ação acontece no Colégio Estadual Professor Nelson Barros, a partir das 8h Crédito: André Fofano/GOV Bahia

Moradores de Cajazeiras terão a oportunidade de resolver pendências, buscar atendimento médico e acessar serviços gratuitos de documentação, trabalho e orientação jurídica nesta sexta-feira (27). A Ação Global da Cidadania será realizada a partir das 8h, no Colégio Estadual Professor Nelson Barros, localizado no antigo final de linha de Cajazeiras 10, em Salvador.

Promovida pela Associação de Arte e Cultura Social (Cajaarte), em parceria com a Prefeitura de Salvador, os governos estadual e federal e instituições privadas, a iniciativa reunirá serviços de diferentes áreas em um único espaço. A programação inclui emissão do novo RG, cadastro para oportunidades de emprego, negociação de contas de água e energia, consultas médicas, vacinação, exames de vista e atividades de cuidado pessoal. A abertura terá apresentações culturais e cívicas, com o Coral e o cantor Kakau Moreno, que interpretarão o Hino do Cajaarte, além da Banda Musical dos Bombeiros, responsável pela execução do Hino Nacional e do Hino ao 2 de Julho.

Emissão de documentos, emprego e negociação de dívidas

Entre os serviços disponíveis estão a emissão do novo documento de identidade pelo Instituto Pedro Melo e o cadastro de trabalhadores no SINE Bahia, que também oferecerá cartas de encaminhamento para vagas de emprego. A população poderá ainda procurar a Coelba e a Embasa para negociar débitos e obter informações sobre a Tarifa Social. O INSS oferecerá agendamento, triagem e perícia, enquanto o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) disponibilizará serviços relacionados ao título de eleitor, incluindo emissão e transferência.

A Defensoria Pública fará atendimento jurídico geral e serviços relacionados à certidão de nascimento. O Ministério Público terá atendimento voltado à questão da paternidade familiar, e a Unijorge oferecerá orientação para Microempreendedores Individuais (MEIs). Também haverá distribuição de material informativo sobre prevenção à violência contra a mulher, por meio da Sprev.

Consultas médicas, exames e vacinação

A programação de saúde inclui atendimentos com cardiologista, otorrinolaringologista, ortopedista e clínico geral. Também estão previstos serviços de enfermagem, atendimento com médico cirurgião e suporte de técnicos de enfermagem. O público poderá buscar atendimento psicológico por meio do programa Bahia pela Paz e conhecer a novidade desta edição: os serviços de naturologia e naturopatia.

A oferta inclui ainda vacinação, realizada pelo Hospital Couto Maia, e exames de vista com as instituições Dulcemed, Otoclin e Instituto Enxergar, que também disponibilizará óculos. O Grau TEC e outras instituições participantes oferecerão serviços na área da saúde. Para quem deseja aproveitar os atendimentos de beleza e bem-estar, o Instituto Mix disponibilizará corte de cabelo e manicure.

Exposições e atividades culturais

Além dos serviços, a Ação Global da Cidadania terá espaços dedicados à cultura, à segurança e à educação ambiental. A Polícia Militar, por meio da COPA, apresentará uma exposição sobre animais e meio ambiente. Outra atividade da corporação será uma demonstração com cães utilizados em ações de combate às drogas. A Polícia Rodoviária também participará com uma exposição de equipamentos de segurança no trânsito. Artesãos da comunidade terão espaço para apresentar seus trabalhos e divulgar a produção local.

Como participar