CALORÃO

Calor bate recorde e Salvador registra o dia mais quente do ano

Marca foi registrada em Coutos e na Base Naval de Aratu no sábado (17)

Carol Neves

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 13:10

Salvador deve receber grande fluxo de visitantes durante o próximo verão Crédito: Divulgação

Salvador bateu o recorde de calor de 2026 no sábado (17), quando os termômetros chegaram a 36,5 °C em duas localidades. A temperatura foi registrada em Coutos, na estação Escolab, às 13h10, e na Base Naval de Aratu, às 14h.

Os dados são do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec). A marca superou em 0,4 °C a máxima anterior do ano: 36,1 °C, registrada em 14 de março na Ilha de Bom Jesus dos Passos.

As medições mostram que o calor intenso atingiu diferentes regiões da capital baiana e reforçam a importância de medidas preventivas para reduzir os impactos das altas temperaturas sobre a população.