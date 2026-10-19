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Calor bate recorde e Salvador registra o dia mais quente do ano

Marca foi registrada em Coutos e na Base Naval de Aratu no sábado (17)

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 13:10

Confira os preparativos da Neoenergia Coelba para o Verão 2026
Salvador deve receber grande fluxo de visitantes durante o próximo verão Crédito: Divulgação

Salvador bateu o recorde de calor de 2026 no sábado (17), quando os termômetros chegaram a 36,5 °C em duas localidades. A temperatura foi registrada em Coutos, na estação Escolab, às 13h10, e na Base Naval de Aratu, às 14h.

Os dados são do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec). A marca superou em 0,4 °C a máxima anterior do ano: 36,1 °C, registrada em 14 de março na Ilha de Bom Jesus dos Passos.

As medições mostram que o calor intenso atingiu diferentes regiões da capital baiana e reforçam a importância de medidas preventivas para reduzir os impactos das altas temperaturas sobre a população.

Desidratação e golpes de calor

O consumo de água é essencial para prevenir a desidratação por
Frutas e ervas que tornam a rotina de beber água um gesto funcional e prazeroso por (BANCO DE IMAGENS)
Beber água é fundamental por Imagem: puhhha | Shutterstock
Água é fundamental por Freepik
Beba água mesmo sem sede por Banco de imagens
Água é fundamental por Imagem: Cozine | Shutterstock
É importante ter sempre uma garrafa de água por perto por Imagem: GBJSTOCK | Shutterstock
A água é essencial para o equilíbrio do organismo por Imagem: fizkes | Shutterstock
Dias quentes, ambientes abafados, roupas inadequadas e pouca ingestão de líquidos formam uma combinação perigosa por Shutterstock
Água é fundamental por Imagem: Stock-Asso | Shutterstock
O calor intenso pode prejudicar a pele de todo o corpo por Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock
Beber água entre as doses de álcool ajuda a manter o corpo hidratado e reduz os efeitos da desidratação por Imagem: theshots.co | Shutterstock
Incentive ingestão de água ao longo do dia, mesmo sem sede por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
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O consumo de água é essencial para prevenir a desidratação por

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