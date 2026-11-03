Calor chega a 34°C e ventos podem atingir 45 km/h em Salvador nesta semana; veja previsão

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Esther Morais
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 06:20
Salvador deve ter dias de calor, pouca chuva e rajadas de vento até o próximo domingo (8). De acordo com a previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal), uma massa de ar quente e seca deve manter o tempo estável ao longo da semana. As temperaturas máximas podem chegar a 34°C.
Apesar da tendência de estabilidade, os ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico poderão favorecer o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas fracas em alguns momentos.
A possibilidade de chuva varia entre 10% e 40% nos próximos dias. A maior probabilidade está prevista para esta quinta-feira (5), quando os ventos podem atingir 45 km/h.
Preivsão do tempo entre 03 e 08 de novembro