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Calor chega a 34°C e ventos podem atingir 45 km/h em Salvador nesta semana; veja previsão

Massa de ar quente e seca deve predominar, mas ventos úmidos do Atlântico podem provocar aumento de nuvens e chuvas fracas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 06:20

Dia de chuva em Salvador
Dia de chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador deve ter dias de calor, pouca chuva e rajadas de vento até o próximo domingo (8). De acordo com a previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal), uma massa de ar quente e seca deve manter o tempo estável ao longo da semana. As temperaturas máximas podem chegar a 34°C.

Apesar da tendência de estabilidade, os ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico poderão favorecer o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas fracas em alguns momentos.

A possibilidade de chuva varia entre 10% e 40% nos próximos dias. A maior probabilidade está prevista para esta quinta-feira (5), quando os ventos podem atingir 45 km/h.

Veja previsão completa: 

Preivsão do tempo entre 03 e 08 de novembro

Terça-feira (3): temperaturas entre 23°C e 34°C, com 30% de possibilidade de chuva e ventos de até 30 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Quarta-feira (4): mínima de 21°C e máxima de 32°C. A chance de chuva é de 10%, e os ventos podem chegar a 37 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Quinta-feira (5): temperaturas entre 22°C e 32°C, com 40% de possibilidade de chuva e ventos de até 45 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Sexta-feira (6): mínima de 23°C e máxima de 33°C. A chance de chuva é de 10%, e os ventos podem atingir 36 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Sábado (7): temperaturas entre 23°C e 33°C, com 10% de possibilidade de chuva e ventos de até 39 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
Domingo (8): mínima de 23°C e máxima de 34°C. A chance de chuva é de 10%, e os ventos podem chegar a 43 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
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Terça-feira (3): temperaturas entre 23°C e 34°C, com 30% de possibilidade de chuva e ventos de até 30 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO

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