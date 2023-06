Câmara aprova reajuste de 8% para professores do magistério de Salvador

Servidores ativos, inativos e pensionistas do Magistério Público terão reajuste salarial de 8%. O Projeto de Lei, de autoria do Executivo Municipal, foi aprovado pela Câmara, na tarde desta segunda-feira (12).



Conforme o projeto de lei apreciado pelos vereadores em regime de urgência, “os valores dos vencimentos dos cargos efetivos integrantes do Magistério Público, com previsão na Lei nº 8.722, de 20 de dezembro de 2014, ficam reajustados em 8%”. Em sessão ordinária conduzida pelo presidente da Casa, o vereador Carlos Muniz (PSDB) destacou o acordo das bancadas de governo, oposição e partido independente para aprovar a matéria com apreciação de emendas.