PRÉDIO HISTÓRICO

Câmara de Salvador apresenta projeto de reforma do Paço e novo Plenário no antigo Cine Excelsior

Previsão é que as intervenções durem 18 meses após aprovação do projeto

Alô Alô Bahia

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 21:50

Câmara de Salvador apresenta projeto de reforma do Paço e novo Plenário no antigo Cine Excelsior Crédito: Reprodução

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Carlos Muniz (PSDB), apresentou nesta segunda-feira (10) aos vereadores os projetos de reforma do Paço Municipal e de implantação do novo Plenário da Casa, que funcionará no antigo Cine Excelsior, na Praça da Sé.

Durante o processo de licitação e execução das obras, que serão conduzidas pela Prefeitura, as atividades do Legislativo serão transferidas provisoriamente para o antigo prédio do TRT, no Comércio. A previsão é que as intervenções durem 18 meses, a partir da aprovação do projeto, atualmente em análise pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac). O Iphan já autorizou as intervenções.

Segundo Muniz, o novo Plenário será estruturado para abrigar os 43 vereadores, com galeria para 130 pessoas, além de áreas de apoio para o trabalho parlamentar e da Presidência. O prédio histórico, localizado ao lado do Palácio Arquiepiscopal, futura sede da Prefeitura, também passará a contar com um Centro de Cultura e Memorial.

Câmara Municipal de Salvador apresenta projeto de reforma do Paço e novo Plenário no antigo Cine Excelsior

“O objetivo é preservar o prédio tombado, que abriga a Câmara mais antiga entre as capitais brasileiras, unindo a modernidade da intervenção com a força e a história do Legislativo soteropolitano”, destacou o presidente.

O projeto prevê ainda a criação de três salas de comissões com paredes retráteis, que poderão funcionar de forma isolada ou integrada, um novo auditório para 128 pessoas e a recuperação do Salão Nobre, atingido por um incêndio em fevereiro deste ano.

Para garantir acessibilidade e ampliação das atividades, será instalado um elevador ligando os três pavimentos do Paço. O sótão abrigará as novas estruturas da Rádio e TV Câmara Salvador, com redação, estúdios e área técnica.