Câmara de Salvador aprova reajuste de 4% para servidores municipais

A Câmara de Vereadores de Salvador aprovou nesta segunda-feira (5) o reajuste salarial de 4% para os servidores municipais. A medida vale para os servidores ativos e inativos, além dos pensionistas do Município, conforme prevê o Projeto de Lei nº 131/2023. Os valores dos vencimentos dos cargos de provimento efetivo da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Municipal ficam reajustados em 4%.

O percentual segue o mesmo reajuste oferecido pelo governo do estado aos servidores estaduais. O aumento de 4% para os funcionários públicos do Estado foi aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) no último dia 16 de maio.