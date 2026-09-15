MUDANÇA

Câmara Municipal de Salvador vai mudar de endereço após 477 anos

Anúncio foi feito em conjunto pelo presidente da Câmara, vereador Carlos Muniz (PSDB), e pelo prefeito Bruno Reis (União)

Gil Santos

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 12:33

Câmara Municipal vai mudar de lugar Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A Câmara Municipal de Salvador vai mudar de endereço. Criada junto com a fundação da cidade, em 1549, ela sempre funcionou no mesmo local por 477 anos. A mudança foi anunciada nesta terça-feira (15), durante a assinatura da ordem de serviço para a reforma do prédio. Em até 30 dias, o plenário será transferido temporariamente para o Centro de Cultura da Câmara, no subsolo da Praça Municipal. Depois, seguirá em definitivo para o prédio do antigo Cine Excelsior, na Praça da Sé.

O anúncio foi feito em conjunto pelo presidente da Câmara, vereador Carlos Muniz (PSDB), e pelo prefeito Bruno Reis (União). A decisão de mudar foi tomada após um incêndio que danificou o telhado do prédio, em fevereiro de 2025. Na época, a assessoria da Casa informou que o fogo teria começado no ar-condicionado do salão nobre.

Nesta terça-feira, Carlos Muniz explicou que a mudança era um desejo antigo dos vereadores e de outros servidores por conta da infraestrutura limitada. O prédio original foi construído em taipa e palha, em 1549. Depois, em pedra, cal e barro em 1551. Já a estrutura que conhecemos hoje é de 1696. Ele contou que depois da reforma o prédio antigo será transformado em um centro cultural e receberá solenidades e eventos especiais.

“Cada vereador só poderá fazer uma sessão por ano nesse prédio. Aqui também será feita a abertura dos trabalhos e a posse da mesa diretora. Foi aqui onde começou a história da política do Brasil. Teremos um memorial com documentos importantes, o paço inteiro será reformado e haverá uma área para visitas funcionando como um museu”, contou.

A mudança para o prédio do antigo Cine Excelsior ainda não tem data definida. O projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e apresentado nesta terça-feira. O prefeito Bruno Reis afirmou que as intervenções serão iniciadas ainda em 2026.

“Essa foi a primeira Câmara Municipal do Brasil. Será mais um prédio histórico que vamos recuperar e preservar em nossa cidade, e que é o símbolo de Salvador. A gente já tinha um projeto para reforma da câmara, há alguns anos, e tentamos viabilizar os recursos, mas essa intervenção será mais profunda. Será mais um equipamento para as pessoas que queiram conhecer a história de Salvador e do Brasil”, afirmou o prefeito.