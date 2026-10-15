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Camarote da Virada Salvador 2027 abre vendas de ingressos; veja valores

Festa acontecerá entre 30 de dezembro e 3 de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 15:27

Festival Virada Salvador
Festival Virada Salvador Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

O Lounge Virada Salvador abriu, nesta quinta-feira (15), as vendas gerais de ingressos. O Festival Virada Salvador 2027 acontecerá entre 30 de dezembro e 3 de janeiro, na Arena Canto da Cidade, na Boca do Rio.

O festival é um evento gratuito e aberto ao público. No entanto, os interessados podem curtir a festa em um espaço privado, o lounge, que oferecerá open bar de bebidas.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, confirmou duas atrações para este ano. Ivete Sangalo e Bell Marques se apresentarão no dia 31 de dezembro. Seguindo a tradição dos últimos anos, Ivete fará a contagem regressiva. Outras atrações devem ser divulgadas em breve.

Veja abaixo os preços do camarote:

Valores do Lounge Virada Salvador

Valores do Lounge Virada por Reprodução
Valores do Lounge Virada por Reprodução
Valores do Lounge Virada por Reprodução
Valores do Lounge Virada por Reprodução
Valores do Lounge Virada por Reprodução
Valores do Lounge Virada por Reprodução
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Valores do Lounge Virada por Reprodução

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