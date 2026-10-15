LOUNGE

Camarote da Virada Salvador 2027 abre vendas de ingressos; veja valores

Festa acontecerá entre 30 de dezembro e 3 de janeiro

Millena Marques

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 15:27

Festival Virada Salvador Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

O Lounge Virada Salvador abriu, nesta quinta-feira (15), as vendas gerais de ingressos. O Festival Virada Salvador 2027 acontecerá entre 30 de dezembro e 3 de janeiro, na Arena Canto da Cidade, na Boca do Rio.

O festival é um evento gratuito e aberto ao público. No entanto, os interessados podem curtir a festa em um espaço privado, o lounge, que oferecerá open bar de bebidas.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, confirmou duas atrações para este ano. Ivete Sangalo e Bell Marques se apresentarão no dia 31 de dezembro. Seguindo a tradição dos últimos anos, Ivete fará a contagem regressiva. Outras atrações devem ser divulgadas em breve.

Veja abaixo os preços do camarote: