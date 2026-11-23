SALVADOR

Camarote Ondina anuncia evento para apresentar novidades para o Carnaval 2027

Encontro reunirá artistas, imprensa e parceiros em rooftop com vista para o mar, no dia 25 de novembro.

Wendel de Novais

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 11:23

Camarote Ondina Crédito: Divulgação

O Camarote Ondina prepara novidades para o Carnaval de Salvador 2027 e vai apresentar os detalhes da próxima edição em um evento exclusivo para convidados. O lançamento está marcado para o dia 25 de novembro, no rooftop do Pier 345, na Barra, com a presença de artistas, representantes da imprensa, parceiros e convidados.

Em seu quarto ano na folia, o espaço retorna ao circuito Dodô (Barra/Ondina), com estrutura montada no Hotel Atlantic Towers, no bairro de Ondina. Para a próxima edição, a organização pretende ampliar a experiência oferecida ao público, mantendo o serviço All Inclusive pelo segundo ano consecutivo e investindo em uma programação musical com artistas de destaque no cenário nacional.

As novidades serão apresentadas pelos empresários Gilson Freitas e Rôni Cézar, sócios e idealizadores do camarote. A iniciativa busca antecipar ao público e aos parceiros a proposta preparada para 2027, em um encontro que também marca o início da divulgação da próxima temporada carnavalesca.

Desde sua estreia, em 2024, o Camarote Ondina aposta na combinação entre música, gastronomia e conforto em uma localização estratégica do circuito. Instalado em um dos trechos mais movimentados da festa, o espaço oferece vista panorâmica para a passagem dos trios elétricos durante os dias de Carnaval.

Segundo Gilson Freitas, o objetivo é fortalecer a estrutura e ampliar os atrativos do camarote para a próxima edição. “Estamos trabalhando para oferecer uma estrutura cada vez mais completa, que reúna conforto, boa gastronomia e uma programação musical ainda melhor”, afirma.